Επιχείρηση Irini: Μπλόκο σε φορτίο με τεθωρακισμένα οχήματα με προορισμό τη Λιβύη

Στην κατάσχεση ενός εμπορικού πλοίου στα ανοικτά των ακτών της Λιβύης, προχώρησε η επιχείρηση IRINI, όπως ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς υπήρχαν υποψίες ότι παραβίαζε το εμπάργκο όπλων που έχει επιβληθεί στην ταλανιζόμενη από τον εμφύλιο πόλεμο χώρα.

Συγκεκριμένα, στις 11 Οκτωβρίου, η επιχείρηση EUNAVFOR MED IRINI προχώρησε στην επιθεώρηση του εμπορικού σκάφους MV MEERDIJK στα ανοικτά των ακτών της Λιβύης. Το πλοίο διαπιστώθηκε ότι μετέφερε οχήματα τροποποιημένα για στρατιωτική χρήση στη Λιβύη για τα οποία όμως υπάρχουν σοβαρές υποψίες ότι παραβιάζουν το εμπάργκο όπλων του ΟΗΕ.

EU🇪🇺 Operation #EUNAVFORMED #IRINI seized illegal cargo in breach of the UN🇺🇳 #ArmsEmbargo on #Libya.

Dozens of vehicles modified for military use were discovered during an inspection of 🚢 MV MEERDIJK.

