Έξι νεκροί από τη χιονοστιβάδα χθες στις Άλπεις, από τις φονικότερες των τελευταίων ετών (βίντεο)

Ο απολογισμός της χιονοστιβάδας που σημειώθηκε χθες, Κυριακή του Πάσχα των καθολικών, σε παγετώνα των γαλλικών Άλπεων (ανατολική Γαλλία), στην οροσειρά του Λευκού Όρους, αυξήθηκε σήμερα σε συνολικά έξι νεκρούς, οι δύο από τους οποίους ήταν οδηγοί βουνού, ανακοίνωσαν οι γαλλικές αρχές.

Ο απολογισμός αυτός καθιστά τη χθεσινή χιονοστιβάδα μία από τις πιο φονικές των τελευταίων ετών στη Γαλλία. Διήνυσε 1.600 μέτρα από το σημείο που εκδηλώθηκε μέχρι το σημείο που κατέληξε και είχε πλάτος 500 μέτρα, σύμφωνα με τη νομαρχία της Άνω Σαβοΐας.

At least four people died and nine others were injured in an avalanche southwest of Mont Blanc in the French Alps#montblancavalanche #montblanc #France #Avalanche #Paris pic.twitter.com/No1WHNtfh1