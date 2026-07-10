Τα τρία θύματα της απόπειρας ανθρωποκτονίας, με εκρηκτικό μηχανισμό, του Βαντίμ Γερμολάγεφ παραμένουν ακόμη στο νοσοκομείο, δήλωσε σήμερα ο γενικός εισαγγελέας του Μονακό Στεφάν Τιμπό, ο οποίος είναι πλέον σε στενή επαφή με τις ουκρανικές αρχές, όπου η βασική ύποπτη βρέθηκε νεκρή, δολοφονημένη με σφαίρες.

Στις 29 Ιουνίου, ο Βαντίμ Γερμολάγεφ, 58 ετών, πλούσιος επιχειρηματίας καταγόμενος από την Ουκρανία, που πλέον έχει πάρει την κυπριακή υπηκοότητα, η σύντροφός του και ο 13χρονος γιος του τραυματίστηκαν σοβαρά όταν εξερράγη μια βόμβα στην είσοδο του κτιρίου όπου διέμεναν.

Το παιδί, που τραυματίστηκε πιο ελαφρά, έδωσε κατάθεση στην αστυνομία την περασμένη εβδομάδα, όμως παραμένει σε νοσοκομείο στη Νίκαια. Ο πατέρας του δεν είναι ακόμη σε θέση να καταθέσει, αλλά «η κατάστασή του βελτιώνεται», εξήγησε ο Τιμπό μιλώντας σε δημοσιογράφους.

Αντιθέτως, η γυναίκα δεν έχει ακόμη διαφύγει τον κίνδυνο, αν και «πάει λίγο καλύτερα», διευκρίνισε ο εισαγγελέας.

Ο Τιμπό είπε επίσης ότι είχε σήμερα το απόγευμα μια «μακρά συνομιλία» με εκπροσώπους της γενικής εισαγγελίας της Ουκρανίας. Οι ουκρανικές αρχές ανακοίνωσαν την Τρίτη ότι βρέθηκε νεκρή η Αναστασία Μπερεζόφκα, η βασική ύποπτη για την επίθεση. Για τον φόνο της 39χρονης έχουν συλληφθεί δύο ύποπτοι, ένας πρώην αστυνομικός και ένας νυν εργαζόμενος στη Γενική Διεύθυνση Πληροφοριών (GUR) του υπουργείου Άμυνας της Ουκρανίας.

Ο Τιμπό αρνήθηκε να κάνει δηλώσεις για την ουκρανική έρευνα αλλά διαβεβαίωσε ότι από την πλευρά του Μονακό η υπόθεση εξετάζεται «πολύ προσεκτικά», σε συνεργασία και με άλλες χώρες και ιδίως με «πολλά μέσα» που έχουν κινητοποιηθεί στη Γαλλία.

«Όλα τα ενδεχόμενα είναι ακόμη στο τραπέζι και ερευνώνται», πρόσθεσε, διευκρινίζοντας ότι θα σταλεί στο Κίεβο αίτημα δικαστικής και διεθνούς συνδρομής, ώστε το Μονακό να λάβει τα στοιχεία που χρειάζεται για τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Πηγή: skai.gr

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