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Μυτιλήνη: Ολονύκτια μάχη με τις αναζωπυρώσεις της φωτιάς στο Πλωμάρι

Το μεγαλύτερο εμπόδιο δεν είναι άλλο από τους ισχυρούς ανέμους που πνέουν στην περιοχή με τις ριπές μερικές φορές να ξεπερνούν τα οκτώ μποφόρ

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Φωτιά

Ολονύχτια μάχη με τις αναζωπυρώσεις θα δώσουν πεζοπόρα τμήματα με πυροσβέστες και εθελοντές που επιχειρούν στην περιοχή του Πλωμαρίου προκειμένου να αντιμετωπίσουν την πυρκαγιά που κατακαίει από τις 2 το μεσημέρι δασική και καλλιεργημένη με ελιές έκταση.

Το μεγαλύτερο τους εμπόδιο είναι οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή με ριπές ανέμου που μερικές φορές ξεπερνά τα οκτώ μποφόρ. Μεγάλο εμπόδιο όμως είναι και η έλλειψη αγροτικών ή δασικών δρόμων σε μεγάλα τμήματα της καιόμενης έκτασης τα οποία μαζί με το εξαιρετικά δύσβατο του εδάφους καθιστούν την όλη επιχείρηση εξαιρετικά δύσκολη.

Με το πρώτο φως της ημέρας τα δασοπυροσβεστικά αεροπλάνα και τα ελικόπτερα θα αναλάβουν ξανά δράση με την ελπίδα της κατάσβεσης.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Μυτιλήνη Φωτιά
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