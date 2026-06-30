Για πιθανή τρομοκρατική επίθεση κατά του Ουκρανού ολιγάρχη Βαντίμ Ερμολάγιεφ κάνουν λόγο οι γαλλικές αρχές και οι αρχές του Μονακό.

Ο εκρηκτικός μηχανισμός που χρησιμοποιήθηκε στην έκρηξη στο Μονακό κατά του Ουκρανού ολιγάρχη της συζύγου του και του 13χρονου γιου του, περιείχε θραύσματα - σιδερένια μπουλόνια και σφαιρίδια - προκειμένου να μεγιστοποιήσει τη ζημιά στους στόχους του αναφέρουν ουκρανικά και ρωσικά ΜΜΕ. O Ουκρανός μεγιστάνας έχει τέσσερα παιδιά συνολικά.

Ο Ερμολάγιεφ και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειάς του νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης δημοσίευσαν μια φωτογραφία του ύποπτου για τη βομβιστική επίθεση - ο οποίος διέφυγε γρήγορα από το σημείο αφού άφησε τον εκρηκτικό μηχανισμό στην είσοδο. Ένα μεγάλης κλίμακας ανθρωποκυνηγητό βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη για τον δράστη. Πλάνα από κάμερες ασφαλείας υποδηλώνουν ότι μπορεί να διέφυγε προς τη γαλλική πόλη Μποσολέιγ (που βρίσκεται μόλις 2-5 χλμ. από το Μονακό).

Το προφίλ του Ερμολάγιεφ

Ο Ερμολάγιεφ περιγράφεται σε δημόσιες πηγές ως επιχειρηματίας με έδρα την Κύπρο, με τη Daily Mail να αναφέρει ότι έχει κυπριακή υπηκοότητα από το 2019. Είναι γνωστός στην Ουκρανία για τον ρόλο που διαδραματίζει σε κατασκευαστικά πρότζεκτ στην πόλη Ντνίπρο.

Συνδέεται με τον Όμιλο Alef, έναν εμπορικό και βιομηχανικό όμιλο που ιδρύθηκε το 1997, με συμφέροντα που εκτείνονται στους τομείς των ακινήτων, της μεταποίησης, της αγροτικής βιομηχανίας, της παραγωγής και του εμπορίου αλκοόλ. Η Alef Estate, που ιδρύθηκε το 2001, επικεντρώνεται στις εμπορικές κατασκευές. Το 2023, επιβλήθηκαν κυρώσεις εναντίον του με απόφαση του Εθνικού Συμβουλίου Ασφάλειας και Άμυνας της Ουκρανίας για περίοδο 10 ετών.





Σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές, οι κυρώσεις σχετίζονται, ειδικότερα, με ισχυρισμούς ότι ορισμένες από τις επιχειρήσεις του συνέχισαν να λειτουργούν στην προσαρτημένη Κριμαία μετά το 2014. Ο ίδιος ο Γερμολάγιεφ αρνήθηκε δημόσια τους ισχυρισμούς. Πριν από τις κυρώσεις, εμφανιζόταν τακτικά μεταξύ των πλουσιότερων ανθρώπων στην Ουκρανία, σύμφωνα με τα Forbes, Focus και άλλα έντυπα. Γενικότερα, η επιχείρησή του πατέρα του έχει επανειλημμένα βρεθεί στο επίκεντρο σκανδάλων στην Ουκρανία.

Οι δημόσιες εκτιμήσεις για την περιουσία του ποικίλλουν σημαντικά με την πάροδο του χρόνου, με τα στοιχεία να κυμαίνονται από περίπου 173 εκατομμύρια δολάρια έως περισσότερα από 800 εκατομμύρια δολάρια.



Τον Δεκέμβριο του 2025, η Interpol συνέλαβε τον μεγαλύτερο γιο του Βαντίμ Ερμολάγιεφ στην Κύπρο, αλλά αφέθηκε ελεύθερος από εσθονική φυλακή με εγγύηση τον Απρίλιο του 2026.

Η δολοφονική έκρηξη στο Μονακό, είναι η δεύτερη τρομοκρατική επίθεση στη σύγχρονη ιστορία του πριγκιπάτου. Η πρώτη σημειώθηκε στις 30 Μαΐου 2004, στο Stade Louis II, όταν η έκρηξη κατέστρεψε μέρος των κερκίδων.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν τόσο οι υπηρεσίες ασφαλείας του Μονακό όσο και δυνάμεις των γαλλικών αρχών. Σε αυτό το πλαίσιο, οι αρχές του Μονακό έχουν ενισχύσει τα μέτρα ασφαλείας στο ήδη ισχυρά οχυρωμένο πριγκιπάτο.

Πηγή: skai.gr

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