Υπό μερικό έλεγχο η πυρκαγιά σε μονάδα ανακύκλωσης οχημάτων στο Κορωπί

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε σε χώρο εργοστασίου ανακύκλωσης οχημάτων στη θέση Πάτημα Κορωπίου.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε χθες γύρω στις 21.40 και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 65 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 15 οχήματα. Συνδρομή παρείχαν υδροφόρες ΟΤΑ.

Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική από την πυρκαγιά προκλήθηκαν εκτενείς υλικές ζημιές στο εργοστάσιο ενώ για τη διερεύνηση των αιτιών της ενεργοποιήθηκε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού.

Πηγή: skai.gr

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