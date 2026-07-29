Αναστάτωση, αλλά εν τέλει... ανακούφιση για τον σπουδαίο Φράνκο Μπαρέζι! Ο εμβληματικός αρχηγός της Μίλαν, ταλαιπωρείται εδώ και έναν περίπου χρόνο, καθώς υποβλήθηκε σε χειρουργείο αφαίρεσης όγκου από τον πνεύμονα.

Όμως μια... ράδιο αρβύλα, προκάλεσε σεισμό στη γειτονική χώρα καθώς ανέφερε ότι ο Μπαρέζι έφυγε από τη ζωή! Η Μίλαν έσπευσε αμέσως να διορθώσει τα κακώς κείμενα και να εκδόσει ανακοίνωση με την οποία, αφενός διαψεύδει αυτές τις φήμες και αφετέρου ζητά από την κοινή γνώμη να σεβαστεί την ιδιοτικότητα του «Πισκινίν»!

Αναλυτικά:

«Η Μίλαν διαψεύδει τις ψευδείς ειδήσεις που κυκλοφορούν τα τελευταία λεπτά σχετικά με τον Φράνκο Μπαρέζι. Ο Φράνκο αντιμετωπίζει μια λεπτή στιγμή και ο σύλλογος είναι μαζί του και την οικογένειά του με αγάπη. Καλούμε όλους να σεβαστούν την ιδιωτικότητά του και να μην συμβάλλουν στη διάδοση πληροφοριών που είναι εντελώς αβάσιμες»

Πηγή: skai.gr

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