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Απίστευτο: Ισχυρή η ΑΕΚ στην κλήρωση των playoffs του Champions League μετά το 1-4 της Άαρχους επί της Λεχ Πόζναν

Η πρωταθλήτρια Ελλάδας αποφεύγει Ερυθρό Αστέρα, Ντινάμο Ζάγκρεμπ, Σέλτικ και λοιπές δυνάμεις και πλέον μπορεί να ελπίζει βάσιμα σε μία ευνοϊκή κλήρωση 

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ΑΕΚ

Η Άαρχους ηττήθηκε στη Δανία από τη Λεχ Πόζναν με 0-3, αλλά στη ρεβάνς της Πολωνίας νίκησε 1-4 στην παράταση (0-3 κανονική διάρκεια) και ολοκλήρωσε μία απίθανη ανατροπή στα πέναλτι, η οποία ευνόησε την ΑΕΚ, καθώς πλέον η πρωταθλήτρια Ελλάδας ανέβηκε στους ισχυρούς, αποφεύγοντας ομάδες όπως ο Ερυθρός Αστέρας, η Ντινάμο Ζάγκρεμπ και η Σέλτικ (αν και τις έχει αποκλείσει όλες στο παρελθόν)

Οι πιθανοί αντίπαλοι της ΑΕΚ μετά από αυτή την εξέλιξη είναι:

ΛΑΣΚ Λίντσερ
Βίκινγκ
Νικητής ζευγαριού: Τσέλιε – Αραράτ
Νικητής ζευγαριού:Καϊράτ Αλμάτι – Λέφσκι Σόφιας
Νικητής ζευγαριού: Άαρχους – Σαμπάχ

Πηγή: skai.gr

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TAGS: ΑΕΚ Champions League
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