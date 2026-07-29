Η Άαρχους ηττήθηκε στη Δανία από τη Λεχ Πόζναν με 0-3, αλλά στη ρεβάνς της Πολωνίας νίκησε 1-4 στην παράταση (0-3 κανονική διάρκεια) και ολοκλήρωσε μία απίθανη ανατροπή στα πέναλτι, η οποία ευνόησε την ΑΕΚ, καθώς πλέον η πρωταθλήτρια Ελλάδας ανέβηκε στους ισχυρούς, αποφεύγοντας ομάδες όπως ο Ερυθρός Αστέρας, η Ντινάμο Ζάγκρεμπ και η Σέλτικ (αν και τις έχει αποκλείσει όλες στο παρελθόν)

Οι πιθανοί αντίπαλοι της ΑΕΚ μετά από αυτή την εξέλιξη είναι:

ΛΑΣΚ Λίντσερ

Βίκινγκ

Νικητής ζευγαριού: Τσέλιε – Αραράτ

Νικητής ζευγαριού:Καϊράτ Αλμάτι – Λέφσκι Σόφιας

Νικητής ζευγαριού: Άαρχους – Σαμπάχ

Πηγή: skai.gr

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