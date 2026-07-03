Η βομβιστική επίθεση που σημειώθηκε σε πολυτελή πολυκατοικία στο πριγκιπάτο του Μονακό και είχε ως στόχο τον Ουκρανό ολιγάρχη Βαντίμ Γερμόλαεφ, εξελίσσεται πλέον σε μια διεθνή αστυνομική υπόθεση με τις Αρχές τόσο του πριγκιπάτου, όσο και της Interpol η οποία εξέδωσε «ερυθρά αγγελία», να αναζητούν μια 39χρονη Ουκρανή γυναίκα που είχε μεταμφιεστεί σε άνδρα κατά τη διάρκεια της τοποθέτησης του εκρηκτικού μηχανισμού.

Η ερυθρά αγγελία της Interpol

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δώσει οι εισαγγελικές Αρχές και διεθνή μέσα όπως το BFMTV και το CNN, η βασική ύποπτη ταυτοποιείται ως η 39χρονη Αναστασίια Μπερεζόφσκα.

Η γυναίκα φέρεται να είχε διαμείνει πρόσφατα στη Γερμανία και, σύμφωνα με τα στοιχεία, έφερε χαρακτηριστικό τατουάζ που απεικονίζει ένα φίδι στο δεξί της μπράτσο.

η 39χρονη Αναστασίια Μπερεζόφσκα

Η διαδρομή διαφυγής και το οργανωμένο σχέδιο

Μετά την έκρηξη, η ύποπτη φέρεται να διέφυγε αμέσως αρχικά στη Γαλλία και στη συνέχεια να πέρασε στην Ιταλία με όχημα γερμανικών πινακίδων που είχε μισθωθεί ειδικά για την επιχείρηση.

Οι εισαγγελικές αρχές κάνουν λόγο για «επιχειρησιακή πολυπλοκότητα» που υποδεικνύει μάλλον εμπλοκή περισσότερων του ενός δραστών.

Σε προγενέστερο στάδιο, δύο άνδρες είχαν συλληφθεί στο Μονακό αλλά αφέθηκαν ελεύθεροι λόγω έλλειψης αποδεικτικών στοιχείων.

Το χρονικό της επίθεσης στο κέντρο του Μονακό

Η έκρηξη σημειώθηκε στην είσοδο πολυτελούς κατοικίας όπου διέμενε ο Ουκρανός επιχειρηματίας Βαντίμ Γερμόλαεφ.

Σύμφωνα με την έρευνα, η βόμβα πυροδοτήθηκε με τηλεχειρισμό, τη στιγμή που τα θύματα επέστρεφαν από δείπνο σε παραλιακό εστιατόριο.

Οι Αρχές επιβεβαιώνουν ότι τραυματίστηκαν ο ουκρανός ολιγάρχης, η σύζυγός του και ο γιός τους.

ο Ουκρανός επιχειρηματίας Βαντίμ Γερμόλαεφ

Η «χειρουργική» προετοιμασία και η διεθνής έρευνα

Βίντεο ασφαλείας, σύμφωνα με τις Αρχές, δείχνουν τη φερόμενη δράστιδα να έχει πραγματοποιήσει επαναλαμβανόμενες αναγνωριστικές κινήσεις στο σημείο τις προηγούμενες ημέρες, μεταμφιεσμένη σε άνδρα όπως και τη νύχτα της επίθεσης.

Πρόσθετο ενδιαφέρον προκαλεί το γεγονός ότι σε ένα από τα πλάνα εμφανίζεται και μια γυναίκα να ακολουθεί παρόμοια διαδρομή, στοιχείο που εξετάζεται αν αφορά το ίδιο πρόσωπο ή συνεργό.

Η υπόθεση έχει πλέον περάσει σε πολυεθνικό επίπεδο έρευνας, με τις γερμανικές Αρχές να έχουν ήδη πραγματοποιήσει έρευνες σε κατοικία και όχημα που συνδέονται με την ύποπτη και να ανταλλάσσουν στοιχεία με τις Αρχές του Μονακό.

Η βόμβα στο «ασφαλέστερο σημείο της Ευρώπης»

Το Μονακό, μια από τις πιο πυκνοεπιτηρούμενες περιοχές στον κόσμο, με εκατοντάδες αστυνομικούς και χιλιάδες κάμερες ασφαλείας, δεν έχει ιστορικό τέτοιων επιθέσεων.

Το γεγονός ότι η βομβιστική ενέργεια φέρεται να οργανώθηκε με τέτοια ακρίβεια έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στις τοπικές Αρχές και συναισθήματα ανασφάλειας στους κατοίκους.

Ο εισαγγελέας Στεφάν Τιμπό έχει χαρακτηρίσει την υπόθεση ως απόπειρα δολοφονίας, την πρώτη του είδους της στο πριγκιπάτο.

Σκιές από παλιές επιχειρηματικές διαμάχες και η υπόθεση των τηλεφωνικών απατών

Ο Βαντίμ Γερμολάεφ φέρεται να είχε αποκτήσει ισχυρούς αντιπάλους κατά τη διάρκεια της πολυετούς επιχειρηματικής του δραστηριότητας, γεγονός που, σύμφωνα με δημοσιεύματα, ήταν ένας από τους λόγους που επέλεξε να εγκατασταθεί στο Μονακό, θεωρώντας το ένα από τα ασφαλέστερα μέρη της Ευρώπης.

Ο Ουκρανός επιχειρηματίας από την Κριμαία Σεγιάρ Κουρσούτοφ, ο οποίος διατηρεί στενούς δεσμούς με το πριγκιπάτο, δήλωσε στη γαλλική Le Monde ότι ο Γερμολάεφ είχε αναπτύξει έντονη εμμονή με τα μέτρα προστασίας. «Είχε εμμονή με την ασφάλεια και ζούσε συνεχώς στην κόψη του ξυραφιού», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον ίδιο, μέρος των αντιπαραθέσεων που αντιμετώπισε ο επιχειρηματίας συνδεόταν με την υπόθεση των διεθνών κυκλωμάτων τηλεφωνικής απάτης (call centers), μια υπόθεση που απασχόλησε τις διωκτικές αρχές σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες.

Στο πλαίσιο αυτής της έρευνας, ο 35χρονος Αρτούρ Γερμολάεφ, μεγαλύτερος γιος του επιχειρηματία, συνελήφθη στην Κύπρο στα τέλη του 2025. Στη συνέχεια εκδόθηκε στην Εσθονία, όπου κατηγορήθηκε για συμμετοχή σε κύκλωμα τηλεφωνικής απάτης που φέρεται να απέσπασε εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ από επενδυτές. Μετά την καταδίκη του σε ποινή πέντε ετών, αποφυλακίστηκε έχοντας εκτίσει μέρος της ποινής του, ενώ, σύμφωνα με τον Κουρσούτοφ, σήμερα διαμένει στο Ισραήλ.

Η ίδια υπόθεση συνδέεται και με τον 28χρονο επιχειρηματία Ίγκορ Κομάροφ, ο οποίος φερόταν επίσης να εμπλέκεται στο δίκτυο των τηλεφωνικών απατών.

Ο Κομάροφ απήχθη τον Μάρτιο του 2026 κατά τη διάρκεια διακοπών στο Μπαλί της Ινδονησίας και, σύμφωνα με τις αρχές, βασανίστηκε, δολοφονήθηκε και στη συνέχεια διαμελίστηκε, σε μία από τις πιο σοκαριστικές υποθέσεις που συνδέθηκαν με το συγκεκριμένο κύκλωμα.

Πηγή: skai.gr

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