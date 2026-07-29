Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε την Τετάρτη ότι είναι πιθανό να πραγματοποιηθεί μια μαζική ρωσική επίθεση αργότερα σήμερα το βράδυ, προσθέτοντας ότι η ασφάλεια των Ουκρανών εξαρτάται από την προθυμία των συμμάχων του Κιέβου να παράσχουν συστήματα αντιπυραυλικής άμυνας.

«Είναι σημαντικό οι εταίροι μας να κατανοούν πλήρως τι συμβαίνει και ότι η προστασία της ζωής των ανθρώπων εξαρτάται άμεσα από την προθυμία τους – ή την έλλειψη προθυμίας – να προμηθεύσουν πυραύλους για την αεράμυνα», έγραψε ο Ζελένσκι στο Telegram.

«Αυτό αφορά πρωτίστως τις Ηνωμένες Πολιτείες και εκείνους τους εταίρους που διαθέτουν πυραύλους για τα συστήματα αεράμυνας Patriot και είναι σε θέση να ενισχύσουν την άμυνά μας με αυτούς», πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

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