Γκαλιμπάφ: Ο πόλεμος δεν θα τελειώσει ποτέ με την παράδοση του Ιράν

Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, δήλωσε ότι η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή «δεν πρόκειται ποτέ να τελειώσει με την παράδοση του Ιράν».

«Πιστεύω ότι τα μουσουλμανικά έθνη και κράτη πρέπει να συνειδητοποιήσουν πως οφείλουν να σταθούν απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες και το σιωνιστικό καθεστώς. Η εμπειρία της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν έχει δείξει ότι σε αυτόν τον δρόμο μπορεί να επιτευχθεί επιτυχία», ανέφερε κατά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Λαϊκής Συμβουλευτικής Συνέλευσης της Ινδονησίας, Αχμάντ Μουζάνι.

Παράλληλα, ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου υποστήριξε ότι η Τεχεράνη είναι έτοιμη να εφαρμόσει «ολοκληρωμένη άμυνα» εάν η Ουάσιγκτον εγκαταλείψει το μνημόνιο κατανόησης (MoU) μεταξύ των δύο χωρών.

Όπως είπε, ενημέρωσε επίσης τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, ότι οι Ιρανοί «δεν εμπιστεύονται» τις Ηνωμένες Πολιτείες, προσθέτοντας πως «μόνο όσοι είναι έτοιμοι για πόλεμο μπορούν να διαπραγματευτούν με τις ΗΠΑ».



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.