Σε εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στην Κρύα Βρύση Ρεθύμνου και η οποία έχει πάρει πλέον τραγικές διαστάσεις και μαίνεται ανεξέλεγκτη, καθώς εστίες που φαίνεται να έχουν περιοριστεί αναζωπυρώνονται ξανά, με τις φλόγες να μεταδίδονται πολύ γρήγορα και να δημιουργούν νέα μέτωπα.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για την πυρκαγιά περίπου στις 14:30 και προχώρησε σε άμεση κινητοποίηση ισχυρών επίγειων και εναέριων δυνάμεων.

Στην περιοχή ωστόσο πνέουν ισχυροί άνεμοι, με ριπές έως 7 μποφόρ που ξεπερνούν τα 100 χιλιόμετρα την ώρα, γεγονός που δυσχεραίνει το έργο της κατάσβεσης και δυσκόλεψε τα εναέρια να συνδράμουν επιτυχώς στην κατάσβεση της πύρινης λαίλαπας.

Έπειτα από νέα ενίσχυση των πυροσβεστικών δυνάμεων, στο σημείο επιχειρούν 198 πυροσβέστες με 10 ομάδες πεζοπόρων της 3ης και 19ης ΕΜΟΔΕ, Εθελοντές και 43 οχήματα, ενώ σε συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος, επιχειρούν επίσης υδροφόρες και μηχάνημα έργου του δήμου Αγίου Βασιλείου και του γειτονικού Δήμου Φαιστού.

Επίσης, μεταβαίνουν ακτοπλοϊκώς από Πειραιά 18 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ και 6 οχήματα που έχουν διατεθεί από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Νεκροί 2 πυροσβέστες

Δύο εποχικοί πυροσβέστες, 25 και 58 ετών, εντοπίστηκαν απανθρακωμένοι έξω από το όχημά τους στην περιοχή Κρύα Βρύση το απόγευμα, καθώς φαίνεται ότι εγκλωβίστηκαν στις φλόγες.

Στο περιθώριο της τραγικής αυτής εξέλιξης, η Πυροσβεστική εξέδωσε ανακοίνωση εκφράζοντας τη βαθιά της θλίψη για τον χαμό των δύο πυροσβεστών και τα ειλικρινή της συλλυπητήρια.

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής

Σήμερα είναι μια εξαιρετικά δύσκολη ημέρα για το Πυροσβεστικό Σώμα.

Κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης της αγροτοδασικής πυρκαγιάς στην περιοχή Κρύα Βρύση Ρεθύμνου, έχασαν τη ζωή τους δύο πυροσβέστες.

Έπεσαν ηρωικά στον βωμό του καθήκοντος για τη διαφύλαξη της ζωής και των αγαθών των πολιτών αλλά και του φυσικού περιβάλλοντος.

Η φυσική ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώματος εκφράζει τη βαθιά της θλίψη και τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους οικείους των εκλιπόντων συναδέλφων μας.

Η σκέψη όλων μας είναι μαζί τους.

Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Σε πλήρη ετοιμότητα το ΕΚΑΒ

Σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα βρίσκεται το ΕΚΑΒ για τις πυρκαγιές που βρίσκονται σε εξέλιξη στην Κρήτη.

Για τη μεγάλη πυρκαγιά στην ευρύτερη περιοχή της Κρύας Βρύσης, Ορνέ και Αγίας Γαλήνης Ρεθύμνου, σε ετοιμότητα παραμένουν 7 ασθενοφόρα οχήματα του ΕΚΑΒ. Μέχρι στιγμής, από την περιοχή της Κρύας Βρύσης, με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου οι δύο σοροί των πυροσβεστών εντοπίστηκαν απανθρακωμένοι έξω από το όχημά τους ενώ δεν έχει υπάρξει αναφορά άλλου συμβάντος ή περιστατικού που να χρήζει επέμβασης των δυνάμεων του ΕΚΑΒ.

Παράλληλα, στα πλαίσια της επιχειρησιακής διαχείρισης, το Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας του ΕΚΑΒ έχει θέσει σε αυξημένη ετοιμότητα όλες οι όμορες υγειονομικές δομές, ενώ το Συντονιστικό Κέντρο του ΕΚΑΒ Κρήτης βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία και συνεργασία με το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Αναφορικά με την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα στην περιοχή της Αγίας Τριάδας, στον Δήμο Σητείας, έχουν τεθεί σε ετοιμότητα δύο επιπλέον ασθενοφόρα οχήματα του ΕΚΑΒ. Από το σημείο ζητήθηκε η συνδρομή των διασωστών του ΕΚΑΒ για 2 πυροσβέστες με ελαφρά εγκαύματα, στους οποίους αφού τους παρασχέθηκαν οι απαραίτητες πρώτες βοήθειες, μεταφέρθηκαν με όχημα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στο Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Σητείας.

Δεδομένου ότι οι επιχειρήσεις κατάσβεσης και εκκενώσεων (ανά περιοχές) βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, οι δυνάμεις του ΕΚΑΒ παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα βάσει των αναγκών που προκύπτουν.

Μπαράζ 112 - Εκκενώσεις οικισμών

Αλλεπάλληλα μηνύματα εστάλησαν από το 112 κατά τη διάρκεια της ημέρας για εκκενώσεις οικισμών και χωριών του νομού Ρεθύμνου.

Στις 14:35, εκδόθηκε μήνυμα από το 112, για την ενημέρωση όσων βρισκόταν στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.

Μηνύματα εστάλησαν στους κατοίκους για να απομακρυνθούν προς την Παραλία Ρεθύμνου, ενώ στις 15:37, οι κάτοικοι στις περιοχές Σαχτούρια και Μέλαμπες κλήθηκαν να κατευθυνθούν προς Αγία Γαλήνη.

Μήνυμα 112 λίγο πριν τις 16:30 ζήτησε την απομάκρυνση των πολιτών από τις περιοχές του Αγίου Γεωργίου και του Αγίου Παύλου με κατεύθυνση την Αγία Γαλήνη.

Περί τη μια ώρα αργότερα, ζητήθηκε η απομάκρυνση των κατοίκων από την Τριόπετρα με κατεύθυνση την περιοχή Κεραμέ, μέσω της παραλιακής οδού Αγιοβασιλιώτικου.

Μήνυμα του 112 εστάλη ωστόσο και σε όσους βρισκόταν στην περιοχή Αγία Γαλήνη, για απομάκρυνση προς Τυμπάκι.

Στις 19:30 ζητήθηκε η απομάκρυνση από την περιοχή Ορνέ προς Χωρδάκι και Αμάρι.

Λίγο πριν τα μεσάνυχτα, νέα μηνύματα 112 κάλεσαν τους κατοίκους στις περιοχές Αγία Παρασκευή και Λίγκρες να απομακρυνθούν προς Αγαλιανό και Κεραμές.

Εκκένωση της Αγίας Γαλήνης - Σε ετοιμότητα οι ξενοδοχειακές μονάδες

Οργανωμένη και χωρίς πανικό ήταν η απομάκρυνση των ξένων επισκεπτών από την Αγία Γαλήνη Ρεθύμνου μετά το μήνυμα του 112 που εστάλη λόγω της μεγάλης πυρκαγιάς στην περιοχή.

Ο ξενοδοχειακός κόσμος του Ρεθύμνου έχει τεθεί σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας. Ο Σύλλογος Ξενοδόχων Ρεθύμνου συνεχίζει να καταγράφει τη διαθεσιμότητα καταλυμάτων, προκειμένου να εξασφαλιστούν δωμάτια για τη φιλοξενία όσων απομακρύνονται από την περιοχή, εφόσον αυτό καταστεί αναγκαίο, ενώ οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της περιοχής παραμένουν σε διαρκή επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχές, παρακολουθώντας στενά την εξέλιξη της πυρκαγιάς και συνδράμοντας όπου χρειαστεί.

Πολλοί από τους τουρίστες έχουν μεταφερθεί ήδη στο κλειστό γυμναστήριο Μοιρών.

Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ.

Απεγκλωβισμοί δια θαλάσσης

Στον απεγκλωβισμό 31 ατόμων στο Ρέθυμνο προχώρησαν πλωτά του Λιμενικού Σώματος και ναυαγοσωστικά.

Αρχικά απεγκλωβίστηκαν 17 άτομα, ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο ακόμη 12.

Στη συνέχεια ακόμα δύο άτομα απεγκλωβίστηκαν από σκάφος της FRONTEX.

Οι επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν από τη θαλάσσια περιοχή του Αγίου Παύλου, με τη συνδρομή και ιδιωτικών σκαφών που βρίσκονταν στην περιοχή.

Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Συνεχής ενημέρωση - Περισσότερα σε λίγο...

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.