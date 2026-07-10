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Ιράν: Στις φλόγες το διυλιστήριο Πολ Ντοχτάρ στη Λορεστάν - Δείτε βίντεο

 Βρίσκονται σε εξέλιξη προσπάθειες για τον περιορισμό της πυρκαγιάς, ενώ τα αίτια της διερευνώνται  

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Φωτιά σε διυλιστήριο στο Ιράν

Πυρκαγιά ξέσπασε σε βιομηχανική περιοχή στη δυτική επαρχία Λορεστάν του Ιράν, σύμφωνα με το πρακτορείο Mehr, το οποίο επικαλείται τοπικό αξιωματούχο.

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr μετέδωσε ότι το διυλιστήριο Πολ Ντοχτάρ έχει τυλιχθεί στις φλόγες.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, βρίσκονται σε εξέλιξη προσπάθειες για τον περιορισμό της πυρκαγιάς, η οποία φέρεται να ξέσπασε σε χώρο αποθήκευσης αποβλήτων. Τα αίτια της φωτιάς διερευνώνται.
 

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Ιράν Φωτιά διυλιστήρια
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