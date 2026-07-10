Ιράν: Στις φλόγες το διυλιστήριο Πολ Ντοχτάρ στη Λορεστάν - Δείτε βίντεο

Πυρκαγιά ξέσπασε σε βιομηχανική περιοχή στη δυτική επαρχία Λορεστάν του Ιράν, σύμφωνα με το πρακτορείο Mehr, το οποίο επικαλείται τοπικό αξιωματούχο.

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr μετέδωσε ότι το διυλιστήριο Πολ Ντοχτάρ έχει τυλιχθεί στις φλόγες.

EXPLOSION at the Poldokhtar Oil Refinery in the Lorestan province of western Iran



It is a small ~5,000 barrel-per-day crude oil mini refinery. pic.twitter.com/QtCPdRvGob — Ryan Rozbiani (@RyanRozbiani) July 10, 2026

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, βρίσκονται σε εξέλιξη προσπάθειες για τον περιορισμό της πυρκαγιάς, η οποία φέρεται να ξέσπασε σε χώρο αποθήκευσης αποβλήτων. Τα αίτια της φωτιάς διερευνώνται.



Πηγή: skai.gr

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