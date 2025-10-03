Σε μία περαιτέρω κίνηση για την καταστολή των «μπουρζουαδικών» συνηθειών της «καπιταλιστικής» Δύσης προχώρησε το καθεστώς της Βόρειας Κορέας. Μετά την απαγόρευση χρήσης των λέξεων χάμπουργκερ, παγωτό και καραόκε, τώρα ο Κιμ Γιονγκ Ουν ποινικοποιεί και τα εμφυτεύματα στήθους.

Η αυξητική επέμβαση στο στήθος και το λίφτινγκ ανόρθωσης βλεφάρων χαρακτηρίζονται πλέον ως «αντισοσιαλιστικές» και «αστικές» αισθητικές επεμβάσεις και η αστυνομία «κυνηγά» τις γυναίκες που για «καπιταλιστικά» εμφυτεύματα.

Οι υπηρεσίες ασφαλείας της χώρας διεξάγουν ελέγχους ώστε να εντοπίζουν γυναίκες με «αισθητές αλλαγές στο σώμα τους» και να τις αναφέρουν για εξετάσεις.

Όσες κριθούν ένοχες αντιμετωπίζουν αυστηρές ποινές – όπως και οι γιατροί που πραγματοποιούν τις αισθητικές επεμβάσεις.

Δημόσια δίκη και διαπόμπευση

Πρόσφατα, έγινε στην πόλη Σαριγόν δημόσια δίκη ενός γιατρού που πραγματοποίησε παράνομη αυξητική στήθους και δύο γυναικών που υποβλήθηκαν στην επέμβαση».

Σύμφωνα με το νοτιοκορεατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Daily NK, οι εισαγγελείς δήλωσαν ότι οι γυναίκες είχαν «μολυνθεί από αστικά έθιμα» και «εμπλέκονταν σε σάπια καπιταλιστική συμπεριφορά».

Οι κατηγορούμενες εξέφρασαν την επιθυμία τους να «βελτιώσουν τη σιλουέτα τους», αλλά χαρακτηρίστηκαν απειλή για το σοσιαλιστικό σύστημα.

Ο δικαστής υποσχέθηκε την «αυστηρή τιμωρία» των ενόχων, επιδεικνύοντας ως αποδεικτικά στοιχεία ιατρικά εργαλεία, λαθραία σιλικόνη και μετρητά.

Σύμφωνα μάλιστα με τον δικαστή, μία από τις κατηγορούμενες γυναίκες «δεν είχε καμία πρόθεση να είναι πιστή στο κράτος, αλλά ήταν ματαιόδοξη και κατέληξε να γίνει ένα δηλητηριώδες ζιζάνιο που έτρωγε το σοσιαλιστικό σύστημα».



