Γαλλία: Ο Λεκορνί προτείνει φόρο επί του χρηματοοικονομικού πλούτου για να ξεπεραστεί το αδιέξοδο του προϋπολογισμού

Θα εξαιρούνται τα περιουσιακά στοιχεία των επιχειρηματιών - Ο Γάλλος πρωθυπουργός συνομίλησε με σοσιαλιστές βουλευτές για τη φορολόγηση

Σεμπαστιάν Λεκορνί

Ο Γάλλος πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί πρότεινε την επιβολή ενός φόρου επί του χρηματοοικονομικού πλούτου, εξαιρουμένων των περιουσιακών στοιχείων των επιχειρηματιών, σε συνομιλίες με σοσιαλιστές βουλευτές, σε μια προσπάθεια να ξεπεραστεί το αδιέξοδο του προϋπολογισμού, ανέφεραν δύο πηγές κοντά στον Λεκορνί, στο Reuters την Παρασκευή.

Οι πηγές, που μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας και επιβεβαίωσαν μια προηγούμενη αναφορά της εφημερίδας Le Parisien, δεν έδωσαν περισσότερες λεπτομέρειες.

