Επίθεση με μαχαίρι στη Βαυαρία εν μέσω προεκλογικού αγώνα

Ακριβώς ένα μήνα πριν από τις πρόωρες γερμανικές εκλογές στις 23 Φεβρουαρίου και περίπου ένα μήνα μετά από την επίθεση με αυτοκίνητο στη χριστουγεννιάτικη αγορά του Μαγδεμβούργου στις 20 Δεκεμβρίου με 6 νεκρούς και 300 τραυματίες, χθες στη μικρή πόλη Ασάφενμπουργκ της Φρανκονίας ένας 28χρονος Αφγανός επιτέθηκε με μαχαίρι σε περαστικούς σε δημόσιο πάρκο. Ο απολογισμός είναι δύο νεκροί μετανάστες, ανάμεσά τους ένα παιδί, και τρεις βαριά τραυματίες. Για μια ακόμα φορά η εμβρόντητη γερμανική κοινή γνώμη ζητά απαντήσεις, οι οποίες αποκτούν ιδιαίτερο βάρος στην τελική ευθεία του προεκλογικού αγώνα.



Όλα δείχνουν ότι ο συλληφθείς έπασχε από ψυχικές διαταραχές και είχε νοσηλευθεί αρκετές φορές στο παρελθόν. Χθες το βράδυ ο Βαυαρός υπουργός Εσωτερικών Γιόαχιμ Χέρμαν δήλωσε ότι οι έρευνες για τα αίτια της αποτρόπαιης πράξεις «επικεντρώνονται στις ψυχικές ασθένειες του θύτη».



Σύμφωνα με πληροφορίες ο 28χρονος Αφγανός βρισκόταν από τον Δεκέμβριο υπό ψυχιατρική παρακολούθηση και επρόκειτο να απελαθεί από τη Γερμανία. Ο Βαυαρός υπουργός Εσωτερικών δήλωσε ότι ο επιτιθέμενος είχε συλληφθεί τουλάχιστον τρεις φορές στο παρελθόν για πράξεις βίας, λάμβανε μετά από κάθε σύλληψη ψυχιατρική βοήθεια, αλλά στη συνέχεια αφήνονταν ελεύθερος.

Μερτς: Απέτυχε η γερμανική μεταναστευτική πολιτική

Ο Αφγανός ήρθε μέσω Βουλγαρίας στη Γερμανία στα μέσα Νοεμβρίου 2022. Πριν από ενάμιση περίπου μήνα συναίνεσε γραπτώς στην απέλασή του στο Αφγανιστάν. Στη συνέχεια διακόπηκε η διαδικασία αιτήματος ασύλου του και του ζητήθηκε από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Μετανάστευσης και Προσφύγων να εγκαταλείψει τη χώρα. Ο 28χρονος διαβεβαίωσε τις γερμανικές αρχές ότι ζήτησε από το αρμόδιο Γενικό Προξενείο του Αφγανιστάν τα απαραίτητα ταξιδιωτικά έγγραφα. Παρέμενε ωστόσο στη Γερμανία.



Λίγο μετά την αιματηρή επίθεση στο Ασάφενμπουργκ ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς δήλωσε σε μια πρώτη αντίδραση: «Από τα στοιχεία στη διάθεσή μας θα πρέπει να προκύπτουν άμεσα συνέπειες, δεν αρκεί να μιλάμε». Ο Γερμανός καγκελάριος ζήτησε από τις αρμόδιες γερμανικές αρχές διευκρινίσεις γιατί ο δράστης βρισκόταν ακόμη στη Γερμανία. «Έχω κουραστεί να βλέπω παρόμοιες πράξεις βίας να συμβαίνουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα», αναφέρει σε δήλωσή του ο σοσιαλδημοκράτης πολιτικός.



Από την πλευρά της η ομοσπονδιακή υπουργός Εσωτερικών Νάνσι Φέζερ εξέφρασε συλλυπητήρια στους οικείους των θυμάτων. Την ίδια στιγμή ο αντικαγκελάριος, ομοσπονδιακός υπουργός Οικονομίας και υποψήφιος καγκελάριος των Πρασίνων Ρόμπερτ Χάμπεκ μίλησε για «αποτρόπαια δολοφονική επίθεση». Οι «σκέψεις μου είναι στους συγγενείς», δήλωσε από το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός ευχόμενος στους τραυματίες ταχεία ανάρρωση. Ο χριστιανοδημοκράτης ηγέτης Φρίντριχ Μερτς ζήτησε από τις αρμόδιες αρχές «σαφείς πολιτικές απαντήσεις» μετά τη φονική επίθεση στο Ασάφενμπουργκ υπογραμμίζοντας ότι η μεταναστευτική πολιτική της τελευταίας δεκαετίας έχει αποτύχει. Τέλος η επικεφαλής της Εναλλακτικής για τη Γερμανία Αλίς Βάιντελ, η οποία αναμένεται να καρπωθεί δημοσκοπικά και αυτή την επίθεση, στην οποία εμπλέκεται μετανάστες, ζήτησε σε ανάρτησή της μαζικές απελάσεις μεταναστών.



Dpa, Reuters, DLF

