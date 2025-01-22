Λογαριασμός
Επίθεση με μαχαίρι στη Βαυαρία: Σε παιδιά βρεφονηπιακού σταθμού επιτέθηκε ο δράστης - Είχε διαγνωστεί με ψυχική ασθένεια

Ο δράστης, ο οποίος συνελήφθη, είχε κατά το παρελθόν διαγνωστεί με ψυχική ασθένεια - Το τελευταίο διάστημα ζούσε σε κέντρο φιλοξενίας προσφύγων

Επίθεση με μαχαίρι σε πάρκο στη Βαυαρία: Σε παιδιά βρεφονηπιακού σταθμού επιτέθηκε ο δράστης

Σε παιδιά βρεφονηπιακού σταθμού, τα οποία επισκέπτονταν το πάρκο στο κέντρο του Ασάφενμπουργκ στη Βαυαρία, επιτέθηκε με μαχαίρι ο 28χρονος Εναμουλά Ο. και τραυμάτισε θανάσιμα ένα παιδί δύο ετών και έναν 41χρονο άνδρα. Ο δράστης τραυμάτισε επίσης ένα παιδί και έναν ενήλικο, οι οποίοι νοσηλεύονται.

Σύμφωνα με την εφημερίδα BILD, ο 28χρονος, ο οποίος συνελήφθη λίγο μετά την επίθεση, είχε κατά το παρελθόν διαγνωστεί με ψυχική ασθένεια. Το τελευταίο διάστημα ζούσε σε κέντρο φιλοξενίας προσφύγων.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το κίνητρο του δράστη παραμένει ασαφές. Το πάρκο Σένταλ στο κέντρο της πόλης έχει χαρακτηριστεί από τις αρχές «επικίνδυνο», εξαιτίας συχνών ληστειών και διακίνησης ναρκωτικών.

Zwei Tote nach Messerattacke in Aschaffenburg: In einem Park werden mehrere Menschen angegriffen – unter ihnen ein Kind. Zwei Menschen kommen ums Leben. https://t.co/WpFOfnObGh

