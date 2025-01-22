Επίθεση με μαχαίρι σε πάρκο στη Βαυαρία: Σε παιδιά βρεφονηπιακού σταθμού επιτέθηκε ο δράστης

Σε παιδιά βρεφονηπιακού σταθμού, τα οποία επισκέπτονταν το πάρκο στο κέντρο του Ασάφενμπουργκ στη Βαυαρία, επιτέθηκε με μαχαίρι ο 28χρονος Εναμουλά Ο. και τραυμάτισε θανάσιμα ένα παιδί δύο ετών και έναν 41χρονο άνδρα. Ο δράστης τραυμάτισε επίσης ένα παιδί και έναν ενήλικο, οι οποίοι νοσηλεύονται.

Σύμφωνα με την εφημερίδα BILD, ο 28χρονος, ο οποίος συνελήφθη λίγο μετά την επίθεση, είχε κατά το παρελθόν διαγνωστεί με ψυχική ασθένεια. Το τελευταίο διάστημα ζούσε σε κέντρο φιλοξενίας προσφύγων.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το κίνητρο του δράστη παραμένει ασαφές. Το πάρκο Σένταλ στο κέντρο της πόλης έχει χαρακτηριστεί από τις αρχές «επικίνδυνο», εξαιτίας συχνών ληστειών και διακίνησης ναρκωτικών.

BREAKING: Video of the stabbing attack in Germany, which has killed 2, including a child, in the city of Aschaffenburg.



Multiple wounded reported as well. Police have not released a motive yet.



This story is developing. pic.twitter.com/Gw1tx9nzPI — Remix News & Views (@RMXnews) January 22, 2025

❗UPDATE ASCHAFFENBURG ❗



Dem Sachstand nach ist es gegen 11:45 Uhr im Park Schöntal zu einem Messerangriff gekommen, wobei zwei Personen tödlich verletzt wurden. Der Tatverdächtige wurde in unmittelbarer Nähe des Tatortes festgenommen.#AB2201 — Polizei Unterfranken (@PolizeiUFR) January 22, 2025

BREAKING: Knife attack in Aschaffenburg, Germany reported. Two dead and several seriously injured; At least one child among the victims.pic.twitter.com/fquZaDD5nd — Hexdline (@HexdlineNews) January 22, 2025

Zwei Tote nach Messerattacke in Aschaffenburg: In einem Park werden mehrere Menschen angegriffen – unter ihnen ein Kind. Zwei Menschen kommen ums Leben. https://t.co/WpFOfnObGh

