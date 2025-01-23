Ιταλία: Το σχέδιο για την επιστροφή στην πυρηνική ενέργεια θα είναι έτοιμο μέχρι το τέλος του 2027

Η Ιταλία έχει στόχο να οριστικοποιήσει μέχρι το τέλος του 2027 ένα σχέδιο για να επιτραπεί και πάλι στη χώρα η χρήση της πυρηνικής ενέργειας που είχε απαγορευθεί πριν από σχεδόν 40 χρόνια, δήλωσε ο υπουργός Ενέργειας Τζιλμπέρτο Πικέτο Φρατίν σε συνέντευξή του που δημοσιεύεται σήμερα από την ιταλική εφημερίδα Il Sole 24 Ore.

Η δεξιά κυβέρνηση της πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι έχει δηλώσει πως μικροί αρθρωτοί αντιδραστήρες και προηγμένοι αρθρωτοί αντιδραστήρες θα μπορούσαν να βοηθήσουν ώστε να απαλλαγούν από τις εκπομπές άνθρακα οι πιο ρυπογόνες βιομηχανίες της Ιταλίας, περιλαμβανομένων της χαλυβουργίας, της υαλουργίας και της κεραμοποιίας.

Οι πυρηνικοί σταθμοί παραγωγής ενέργειας έχουν απαγορευθεί στην Ιταλία έπειτα από δημοψηφίσματα το 1987 και το 2011, όμως η κυβέρνηση σχεδιάζει τώρα κανονισμούς για να άρει την απαγόρευση μέσω της χρήσης νέων τεχνολογιών πυρηνικής ενέργειας.

«Η Ιταλία είναι έτοιμη να επιστρέψει στην πυρηνική ενέργεια, μια κρίσιμη επιλογή που δεν θα αντικαταστήσει τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά θα τις συμπληρώσει, εξασφαλίζοντας ένα ισορροπημένο και βιώσιμο ενεργειακό μείγμα», δήλωσε ο Πικέτο Φρατίν, προσθέτοντας ότι ένα πρώτο νομοσχέδιο θα υποβληθεί προς έγκριση στο υπουργικό συμβούλιο μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες.

Πέρυσι το Σεπτέμβριο, ο Πικέτο Φρατίν είχε δηλώσει πως η Ιταλία θέλει να εκπονήσει κανονισμούς που θα επιτρέπουν τις νέες πυρηνικές τεχνολογίες το αργότερο μέχρι τις αρχές του 2025 και πως ελπίζει ότι το κοινοβούλιο θα μπορέσει να εγκρίνει φέτος το σχετικό νομοσχέδιο.

Η Ιταλία υπολογίζει πως θα εξοικονομήσει μέχρι το 2050 17 δισεκατομμύρια ευρώ από το κόστος που έχει η απαλλαγή της οικονομίας της από τον άνθρακα, αν η πυρηνική ενέργεια αποτελέσει τουλάχιστον το 11% του ενεργειακού μείγματός της.

Ο Πικέτο Φρατίν δήλωσε πως το ιταλικό σχέδιο για την ενέργεια και το κλίμα (PNIEC) υπολογίζει ότι αυτό το μερίδιο μπορεί να φθάσει μέχρι και 22%.

