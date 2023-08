Επίθεση με drones στην Πσκοφ στη βορειοδυτική Ρωσία - Δείτε βίντεο

Τουλάχιστον τέσσερα μεταγωγικά αεροσκάφη Ιλιούσιν Il-76 υπέστησαν ζημιές σε επίθεση με τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον στρατιωτικού αεροδρομίου στην πόλη Πσκοφ της βορειοδυτικής Ρωσίας, σε μικρή απόσταση από τα σύνορα με την Εσθονία και τη Λετονία, μεταδίδει το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Massive kamikaze drones attack on military targets in different regions of Russia



If someone told me this 2 years ago I would say that this person is sick, and this cannot be true



1. Video - Pskov airfield + Fuel ⛽️



2. Video - Bryansk



3. Video Tula



4. - Moscow (waiting… pic.twitter.com/IkZHITAkAz