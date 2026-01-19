Τραμπ για Γροιλανδία: Η Δανία δεν έχει κάνει τίποτα επί 20 χρόνια για την απομάκρυνση της ρωσικής απειλής

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συνέχισε να ασκεί πίεση για το ζήτημα της Γροιλανδίας, υποστηρίζοντας μέσω Truth Social ότι η Δανία δεν έχει κάνει «τίποτα» επί «20 χρόνια» για την απομάκρυνση της «ρωσικής απειλής» από τη νήσο που αποτελεί αυτόνομη περιοχή του βασιλείου και προσθέτοντας «τώρα είναι η ώρα», και «θα γίνει», προσθέτοντας τρία θαυμαστικά.

Ο ρεπουμπλικάνος μεγιστάνας επαναλαμβάνει αφότου επέστρεψε στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο του 2025 πως δεν θα συμβιβαστεί με τίποτε λιγότερο από την «ιδιοκτησία» της Γροιλανδίας, παρά το ότι οι αρχές τόσο στη Δανία, όσο και στη Γροιλανδία αντιτείνουν πως η πελώρια αρκτική νήσος δεν διατίθεται προς πώληση και οι κάτοικοί της δεν έχουν καμιά πρόθεση ο τόπος τους να γίνει τμήμα των ΗΠΑ.

Νέο μήνυμα στους Ευρωπαίους ότι δεν προτίθεται να κάνει πίσω στο θέμα της Γροιλανδίας απέστειλε στο μεταξύ την Κυριακή η Ουάσινγκτον, διά στόματος του υπουργού Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, ο οποίος τόνισε η Γηραιά ήπειρος είναι «πολύ αδύναμη» για να διασφαλίσει την ασφάλεια του αρκτικού νησιού.

Ο Μπέσεντ υποβάθμισε σε μεγάλο βαθμός τις απειλές της Ευρωπαϊκής Ένωσης να «παγώσει» την εμπορική συμφωνία για τους δασμούς που είχε επιτευχθεί ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και το μπλοκ πέρυσι, λέγοντας στο NBC News ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ χρησιμοποιεί στρατηγική πίεση για να πάρει αυτό που θέλει.

«Καταρχάς, η εμπορική συμφωνία δεν έχει οριστικοποιηθεί και μια έκτακτη ενέργεια μπορεί να είναι πολύ διαφορετική από μια άλλη εμπορική συμφωνία», δήλωσε ο Μπέσεντ την Κυριακή σε συνέντευξη στο “Meet the Press” του NBC. Ο Τραμπ «αξιοποιεί τις έκτακτες εξουσίες του για να το κάνει αυτό», πρόσθεσε.

Ο Tραμπ ανακοίνωσε το Σάββατο πρόσθετο δασμό 10% στις εισαγωγές αγαθών από οκτώ ευρωπαϊκές χώρες από την 1η Φεβρουαρίου, ο οποίος θα αυξηθεί στο 25% τον Ιούνιο, εκτός αν υπάρξει συμφωνία για «αγορά της Γροιλανδίας», όπως είπε.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, που χαρακτήρισε τον δασμό «απαράδεκτο», σκοπεύει να ζητήσει από την ΕΕ να ενεργοποιήσει το ισχυρότερο εργαλείο αντιποίνων που διαθέτει, το Μέσο Καταστολής Καταναγκασμού της ΕΕ (Anti-Coercion Instrument - ACI), γνωστό και ως ευρωπαϊκό «μπαζούκα».

Ο Μπέσεντ δικαιολόγησε την προσπάθεια του Τραμπ να πάρει τον έλεγχο της Γροιλανδίας, επικαλούμενος τον παγκόσμιο ανταγωνισμό στην Αρκτική, τα σχέδια του Αμερικανού προέδρου για την ανάπτυξη της αντιπυραυλικής ασπίδα «Golden Dome» και την προηγούμενη εξάρτηση της Ευρώπης από τη ρωσική ενέργεια, η οποία -όπως είπε- «χρηματοδοτούσε τις προσπάθειες της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας».

Ερωτηθείς αν η στάση του Τραμπ απέναντι στην Ευρώπη αποτελεί διαπραγματευτική τακτική, ο Μπέσεντ άφησε να εννοηθεί ότι ο Αμερικανός πρόεδρος δεν πρόκειται να αλλάξει γνώμη.

