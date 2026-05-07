Πρώην στέλεχος της OpenAI ισχυρίζεται ότι ο Μασκ της πρότεινε να γίνει δωρητής σπέρματος

Ένα πρώην μέλος του διοικητικού συμβουλίου της OpenAI εξήγησε πώς η ασυνήθιστη προσωπική της σχέση με τον Ίλον Μασκ εξελίχθηκε στο να αποκτήσουν μαζί τέσσερα παιδιά.

Η Σιβόν Ζίλις κατέθετε επί ώρες την Τετάρτη σε ομοσπονδιακό δικαστήριο στο Όκλαντ της Καλιφόρνιας, στο πλαίσιο της αγωγής του Μασκ που επιδιώκει να ανατρέψει τη μετατροπή της OpenAI σε κερδοσκοπική εταιρεία.

Η Ζίλις αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο συνεργάστηκε και συνδέθηκε προσωπικά μαζί του ενώ συμβούλευε την OpenAI, σημειώνει το BBC.

«Εξακολουθούσα να θέλω πραγματικά να γίνω μητέρα και ο Ίλον έκανε εκείνη την περίοδο την πρόταση και την αποδέχθηκα», είπε, εξηγώντας ότι ο Μασκ είχε προσφερθεί το 2020 να δωρίσει το σπέρμα του.

«Εκείνη την εποχή ενθάρρυνε όλους γύρω του να κάνουν παιδιά και είχε παρατηρήσει ότι εγώ δεν είχα. Προσφέρθηκε να κάνει δωρεά σπέρματος», δήλωσε η Ζίλις.

Η Ζίλις κατείχε διευθυντικές θέσεις στις εταιρείες Tesla και Neuralink του Μασκ.

Εντάχθηκε στην OpenAI ως σύμβουλος το 2016, λίγο μετά την ίδρυσή της, και όπως κατέθεσε την Τετάρτη, μέσω αυτής της θέσης γνώρισε για πρώτη φορά τον Μασκ.

Δεδομένου του ρόλου της στις εταιρείες του Μασκ και στην OpenAI -φτάνοντας τελικά να γίνει μέλος του διοικητικού συμβουλίου της OpenAI από το 2020 έως το 2023- θεωρείται σημαντική μάρτυρας στη δίκη.

Οι δικηγόροι της OpenAI υποστήριξαν ότι διοχέτευε πληροφορίες της OpenAI στον Μασκ, μετά την αποχώρησή του από την εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης το 2018, την οποία είχε συνιδρύσει και χρηματοδοτήσει στα πρώτα της βήματα.

Η Zίλις δήλωσε ότι είχε μια περιστασιακή ερωτική σχέση με τον Μασκ περίπου πριν από μία δεκαετία, αλλά δεν διατηρούσε σχέση μαζί του το 2020, όταν εκείνος προσφέρθηκε να γίνει ο πατέρας των παιδιών της.

Εξήγησε ότι αντιμετώπιζε ορισμένα προβλήματα υγείας, τα οποία άλλαξαν τα αρχικά της σχέδια να παντρευτεί και να αποκτήσει παιδιά.

Το αρχικό σχέδιο της Zίλις για τον ρόλο του Μασκ στη ζωή των δύο πρώτων παιδιών που απέκτησε μαζί του δεν προέβλεπε απαραίτητα ενεργή πατρική παρουσία, ενώ οι δυο τους είχαν συμφωνήσει να κρατήσουν την πατρότητα του «αυστηρά εμπιστευτική».

Σήμερα, ο Μασκ συμμετέχει ενεργά στη ζωή των τεσσάρων πλέον παιδιών που έχει με τη Zίλις, όπως είπε η ίδια, εξηγώντας ότι περνούν λίγες ώρες κάθε εβδομάδα μαζί ως οικογένεια.

Η Ζίλις ανέφερε ότι η συμφωνία εμπιστευτικότητας με τον Μασκ ήταν ο λόγος που δεν αποκάλυψε στον διευθύνοντα σύμβουλο της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, ότι τα δίδυμα που γέννησε το 2021 είχαν πατέρα τον Μασκ.

Είπε στον Άλτμαν ότι ο Μασκ ήταν ο πατέρας την επόμενη χρονιά, όταν πληροφορήθηκε ότι επίκειται δημοσίευμα του Business Insider σχετικά με την πατρότητα των παιδιών.

Παρόλα αυτά, ο Άλτμαν και ο πρόεδρος της OpenAI, Γκρεγκ Μπρόκμαν, ήθελαν να συνεχίσει η Zίλις στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης. Η ίδια δήλωσε την Τετάρτη ότι οι τρεις τους παρέμειναν φίλοι τουλάχιστον μέχρι το 2023.

Όταν ρωτήθηκε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα για τη συμμετοχή της Zίλις στην OpenAI επί χρόνια μετά την αποχώρηση του Μασκ από την εταιρεία, ο Μπρόκμαν δήλωσε: «Την εμπιστευόμασταν ότι θα κρατούσε υπό έλεγχο τη σύγκρουση συμφερόντων με τον Ίλον».

Η Zίλις αποχώρησε από το διοικητικό συμβούλιο τον Μάρτιο του 2023, την περίοδο που ο Μασκ λάνσαρε την xAI, μια εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης που αναπτύσσει chatbots και αποτελεί άμεσο ανταγωνιστή του ChatGPT της OpenAI.

