Οι μεγιστάνες της τεχνολογίας Ίλον Μασκ και Σαμ Άλτμαν είναι έτοιμοι να αναμετρηθούν σε μια δίκη υψηλού ρίσκου που περιστρέφεται γύρω από την υποτιθέμενη προδοσία, τον δόλο και την αχαλίνωτη φιλοδοξία που θόλωσαν το κάποτε κοινό όραμα των εριστικών δισεκατομμυριούχων για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.

Η δίκη, η οποία είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει τη Δευτέρα με την επιλογή των ενόρκων, επικεντρώνεται στη γέννηση της δημιουργού του ChatGPT, OpenAI, το 2015 ως μια μη κερδοσκοπική startup που χρηματοδοτήθηκε κυρίως από τον Μασκ, προτού εξελιχθεί σε ένα καπιταλιστικό εγχείρημα που πλέον αποτιμάται στα 852 δισεκατομμύρια δολάρια.

Το αποτέλεσμα της δίκης θα μπορούσε να επηρεάσει την ισορροπία δυνάμεων στην τεχνητή νοημοσύνη - μια τεχνολογία αιχμής που φοβίζει όλο και περισσότερο ως δυνητικός «δολοφόνος» θέσεων εργασίας και υπαρξιακή απειλή για την επιβίωση της ανθρωπότητας.

Αυτοί οι αντιλαμβανόμενοι κίνδυνοι περιλαμβάνονται στους λόγους που ο Μασκ, ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, επικαλείται για την κατάθεση μιας αγωγής τον Αύγουστο του 2024, η οποία θα κριθεί πλέον από σώμα ενόρκων και την περιφερειακή δικαστή των ΗΠΑ Ιβόν Γκονζάλες Ρότζερς στο Όκλαντ της Καλιφόρνια.

Η πολιτική αγωγή κατηγορεί τον Άλτμαν, Διευθύνοντα Σύμβουλο της OpenAI, και τον κορυφαίο υπαρχηγό του, Γκρεγκ Μπρόκμαν, ότι εξαπάτησαν τον Μασκ παρεκκλίνοντας από την ιδρυτική αποστολή της εταιρείας του Σαν Φρανσίσκο να είναι ένας αλτρουιστής προστάτης μιας επαναστατικής τεχνολογίας. Η αγωγή ισχυρίζεται ότι μετακινήθηκαν σε ένα μοντέλο παραγωγής κέρδους πίσω από την πλάτη του.

Η OpenAI απέρριψε τους ισχυρισμούς του Μασκ ως μια αβάσιμη περίπτωση «φθόνου» που στοχεύει στην υπονόμευση της ταχείας ανάπτυξής της και στην ενίσχυση της δικής του xAI, την οποία ίδρυσε το 2023 ως ανταγωνιστή.

Συγκρουόμενες καταθέσεις από δύο τιτάνες της τεχνολογίας

Ο Μασκ, ο οποίος επένδυσε περίπου 38 εκατομμύρια δολάρια στην OpenAI από τον Δεκέμβριο του 2015 έως τον Μάιο του 2017, αρχικά ζητούσε αποζημίωση άνω των 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Όμως, τυχόν αποζημιώσεις τώρα είναι πιθανό να είναι πολύ μικρότερες μετά από μια σειρά προδικαστικών αποφάσεων που ήταν εις βάρος του Μασκ. Ο Μασκ έκτοτε εγκατέλειψε την προσπάθεια για αποζημίωση για τον εαυτό του και αντ' αυτού ζητά ένα απροσδιόριστο χρηματικό ποσό που θα καταβληθεί για τη χρηματοδότηση των αλτρουιστικών προσπαθειών του φιλανθρωπικού κλάδου της OpenAI. Τα χρήματα θα καταβάλλονταν κυρίως από τις κερδοσκοπικές δραστηριότητες της OpenAI και τη Microsoft, η οποία έγινε ο μεγαλύτερος επενδυτής της εταιρείας μετά τη διακοπή της χρηματοδότησης από τον Μασκ.

Η αγωγή του Μασκ επιδιώκει επίσης την απομάκρυνση του Άλτμαν από το διοικητικό συμβούλιο της OpenAI. Η απόφαση του Μασκ να σταματήσει τη χρηματοδότηση της εταιρείας συνέβαλε σε μια πικρή ρήξη μεταξύ των πρώην συμμάχων. Ο Μασκ λέει ότι αντέδρασε σε δόλια συμπεριφορά την οποία αντιλήφθηκε το συμβούλιο της OpenAI όταν απέλυσε τον Άλτμαν από τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου το 2023, προτού εκείνος ανακτήσει τη δουλειά του λίγες μέρες αργότερα.

Ωστόσο, η δίκη ενέχει επίσης κινδύνους για τον Μασκ, ο οποίος τον περασμένο μήνα κρίθηκε υπεύθυνος από άλλο σώμα ενόρκων για εξαπάτηση επενδυτών κατά τη διάρκεια της εξαγοράς του Twitter το 2022 έναντι 44 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Οποιεσδήποτε επιβαρυντικές λεπτομέρειες για τον Μασκ και τις επιχειρηματικές του τακτικές θα μπορούσαν να είναι ιδιαίτερα οδυνηρές τώρα, επειδή η εταιρεία κατασκευής πυραύλων του, SpaceX, σχεδιάζει να εισαχθεί στο χρηματιστήριο αυτό το καλοκαίρι σε μια αρχική δημόσια προσφορά που θα μπορούσε να τον καταστήσει τον πρώτο τρισεκατομμυριούχο στον κόσμο.

Όπως και να εξελιχθεί, η δίκη αναμένεται να προσφέρει ένα καθηλωτικό «θέατρο», με αντικρουόμενες καταθέσεις από δύο από τις πιο επιδραστικές και πολωτικές προσωπικότητες της τεχνολογίας, τον 54χρονο Μασκ και τον 41χρονο Άλτμαν.

«Μέρος αυτού αφορά το αν ένα σώμα ενόρκων θα πιστέψει τους ανθρώπους που θα καταθέσουν και αν είναι αξιόπιστοι», δήλωσε η Γκονζάλες Ρότζερς κατά τη διάρκεια μιας δικαστικής ακρόασης νωρίτερα φέτος, εξηγώντας γιατί πιστεύει ότι η υπόθεση άξιζε να οδηγηθεί σε δίκη. Η δικαστής θα λάβει την τελική απόφαση για την υπόθεση, με τους ενόρκους να έχουν συμβουλευτικό ρόλο.

Ματιές στις πρώτες μέρες της AI

Ο Μασκ, του οποίου η εκτιμώμενη περιουσία ανέρχεται σε περίπου 780 δισεκατομμύρια δολάρια, θεωρείται εδώ και καιρό οραματιστής για τους ρόλους του στη δημιουργία της πρωτοπόρου στις ψηφιακές πληρωμές PayPal, της εταιρείας ηλεκτρικών αυτοκινήτων Tesla και της εταιρείας κατασκευής πυραύλων SpaceX.

Όμως, έχει προκαλέσει επίσης έντονες αντιδράσεις με τα σχόλιά του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τις ανεκπλήρωτες υποσχέσεις για την τεχνολογία αυτόνομης οδήγησης της Tesla και τον ρόλο του στην περικοπή δαπανών πέρυσι στην κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump).

Κάποια από την αλλόκοτη συμπεριφορά του Μασκ έχει συνδεθεί με ισχυρισμούς για λήψη παραισθησιογόνων ναρκωτικών, αλλά η Γκονζάλες Ρότζερς αποφάσισε ότι δεν μπορεί να ερωτηθεί κατά τη διάρκεια της δίκης για την εικαζόμενη χρήση κεταμίνης από μέρους του. Ωστόσο, η δικαστής επιτρέπει στον Μασκ να ερωτηθεί για την παρουσία του στο φεστιβάλ Burning Man το 2017 στη Νεβάδα, μια απρόσκοπτη γιορτή γνωστή για την εκτεταμένη χρήση ναρκωτικών. Η δικαστής επιτρέπει επίσης στον Μασκ να ερωτηθεί για τη σχέση του με το πρώην μέλος του διοικητικού συμβουλίου της OpenAI, Σιβόν Ζίλις, μητέρα αρκετών εκ των παιδιών του.

Ο Άλτμαν, ο οποίος σήμερα κατέχει περιουσία περίπου 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων, δεν αναδύθηκε στη δημόσια συνείδηση μέχρι την κυκλοφορία του ChatGPT στα τέλη του 2022. Η τεχνολογική έκρηξη που προκλήθηκε από αυτό το διαλογικό chatbot οδήγησε κάποιους να παρομοιάσουν τον Άλτμαν με μια εκδοχή του εφευρέτη της ατομικής βόμβας, Ρόμπερτ Οπενχάιμερ, για τον 21ο αιώνα.

Αν και ο Άλτμαν αρχικά χαιρετίστηκε ως πρωτοπόρος, τώρα αντιμετωπίζει αντιδράσεις εν μέσω ανησυχιών για τους πιθανούς κινδύνους της τεχνητής νοημοσύνης. Νωρίτερα αυτό το μήνα, το περιοδικό New Yorker δημοσίευσε ένα προφίλ που τον παρουσίαζε ως έναν ασυνείδητο διευθυντικό στέλεχος.

Μέρες αργότερα, ένας 20χρονος που ανησυχούσε για την επίδραση της AI στην ανθρωπότητα συνελήφθη με κατηγορίες για απόπειρα δολοφονίας αφού πέταξε μια βόμβα μολότοφ στο σπίτι του Άλτμαν στο Σαν Φρανσίσκο.

Οι αντικρουόμενες καταθέσεις του Άλτμαν και του Μασκ αναμένεται να ανοίξουν ένα παράθυρο σε κάποιες από τις σκέψεις που βοήθησαν να πυροδοτηθεί ο αγώνας δρόμου για την AI, καθώς και στη διάλυση της φιλίας τους. Η φιλία τους σφυρηλατήθηκε το 2015 όταν συμφώνησαν να κατασκευάσουν την AI με έναν πιο υπεύθυνο και ασφαλή τρόπο από τις εταιρείες που ελέγχονται από τους συνιδρυτές της Google Λάρι Πέιτζ και Σεργκέι Μπριν και τον ιδρυτή του Facebook Μαρκ Ζάκερμπεργκ, σύμφωνα με στοιχεία που υποβλήθηκαν πριν από τη δίκη.

Επίμαχα email

Λεπτομέρειες της πικρής ρήξης μεταξύ των δύο ανδρών αποτυπώθηκαν σε μια ανταλλαγή email τον Φεβρουάριο του 2023 που ήρθε στην επιφάνεια ως μέρος των αποδεικτικών στοιχείων που οδήγησαν στη δίκη.

Αφού ενημέρωσε τον Μασκ ότι «είσαι ο ήρωάς μου», ο Άλτμαν του λέει: «Είμαι τρομερά ευγνώμων για όλα όσα έκανες για να βοηθήσεις - δεν νομίζω ότι η OpenAI θα είχε συμβεί χωρίς εσένα - και πονάει πραγματικά όταν επιτίθεσαι δημόσια στην OpenAI».

Η απάντηση του Μασκ: «Σε ακούω και σίγουρα δεν είναι πρόθεσή μου να πληγώσω, για το οποίο ζητώ συγγνώμη, αλλά διακυβεύεται η μοίρα του πολιτισμού».

Πηγή: skai.gr

