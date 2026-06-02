Συνάντηση του Κωνστανίνου Τασούλα με τον πρόεδρο του Παναμά

Tην κοινή βούληση Eλλάδας και Παναμά για περαιτέρω διεύρυνση και ενδυνάμωση των διμερών τους σχέσεων, επιβεβαίωσαν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας και ο πρόεδρος του Παναμά Χοσέ Ραούλ Μουλίνο, κατά τη συνάντησή τους στην Προεδρία της Δημοκρατίας, υπογραμμίζοντας την προσήλωσή τους στις αρχές της διεθνούς συνεργασίας, καθώς και της ελεύθερης και ασφαλούς ναυσιπλοΐας.

Ειδικότερα, ο κ. Τασούλας καλωσορίζοντας τον πρόεδρο του Παναμά σημείωσε ότι η παρουσία του στη χώρα μας επιβεβαιώνει και επισφραγίζει τις πολύ καλές διμερείς φιλικές σχέσεις των χωρών μας και επιβεβαιώνει επίσης την κοινή μας βούληση να διευρύνουμε περαιτέρω αυτές τις διμερείς σχέσεις σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Όπως είπε, «απόδειξη αυτής της βούλησης είναι οι διμερείς συμφωνίες που θα υπογραφούν ανάμεσα στις δύο κυβερνήσεις των χωρών μας, κυρίως πάνω σε θέματα τουριστικής συνεργασίας και σε θέματα συνεργασίας των ναυτικών επιμελητηρίων μας».

Υπογράμμισε ακόμη, ότι «οι χώρες μας μπορεί να είναι, γεωγραφικά, μακρινές μεταξύ τους, αλλά μας συνδέει κάτι πολύ βασικό, κάτι πολύ ζωτικό. Μας συνδέει η μεγάλη κοινή σχέση μας με τη θάλασσα, η οποία είναι και για τις δύο χώρες μας, βασικό στοιχείο της ιστορίας και της ταυτότητάς μας».

Στο ίδιο πλαίσιο, υποστήριξε ότι «μας συνδέει επίσης, η προσήλωσή μας στις αρχές της διεθνούς συνεργασίας, της πολυμέρειας, της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ελεύθερης και ασφαλούς ναυσιπλοΐας, αρχές τις οποίες συμμεριζόμαστε και τις οποίες, ως μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, προωθούμε μέσω αυτής της σημαντικής ιδιότητας που έχουμε».

Ακολούθως, πρόσθεσε ότι «ένα άλλο στοιχείο που γεφυρώνει την απόσταση που μας χωρίζει, είναι και η σημαντική και ιστορική ελληνική παροικία στον Παναμά, που έχει ιστορία μεγαλύτερη από έναν αιώνα. Μπορεί να είναι μικρή σε αριθμό, αλλά είναι σημαντική ιστορικά, γιατί οι Έλληνες στον Παναμά έχουν παίξει σημαντικό ρόλο στην επιστήμη, στην τεχνολογία, στον πολιτισμό, στην πολιτική και φυσικά στη ναυτιλία».

Μάλιστα, υπογράμμισε, ότι «σε εποχές όπως η σημερινή, που βλέπουμε να επικρατούν και να μας πολιορκούν διεθνείς συγκρούσεις και μεγάλες αβεβαιότητες, η συνεργασία χωρών όπως της Ελλάδος και του Παναμά, που ασπάζονται την ασφάλεια, την ειρήνη και την ευημερία των λαών, είναι απαραίτητη για να ξεπεραστούν αυτές οι τρομακτικές δυσκολίες».

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Παναμά Χοσέ Ραούλ Μουλίνο, αφού ευχαρίστησε τον κ. Τασούλα για την πρόσκληση και την θερμή υποδοχή, δήλωσε ότι «είναι μέγιστη η τιμή για έναν πρόεδρο του Παναμά να επισκέπτεται αυτό το σημαντικό και μεγάλο κράτος» και πρόσθεσε ότι γνωρίζει την Ελλάδα από το 1992 όταν ήταν υπουργός Εξωτερικών.

Όπως σημείωσε, «από τότε έως σήμερα, που βρίσκομαι στον προεδρικό θώκο, έχω επισκεφθεί αρκετές φορές την Ελλάδα ως δικηγόρος του Ναυτικού Δικαίου. Κατά τη διάρκεια των επισκέψεών μου αυτών είχα την ευκαιρία να δημιουργήσω φιλικές σχέσεις με εφοπλιστές, με συναδέλφους και να επιβεβαιώσω τη μέγιστη φιλία, η οποία υπάρχει ανάμεσά μας».

Υπογράμμισε, επίσης, ότι «ο Παναμάς και η Ελλάδα έχουν ως κοινό σύμβολο τη θάλασσα» και συμπλήρωσε ότι «μπορεί να είμαστε χώρες μικρές, αλλά η θάλασσα μας ενώνει. Στην ιστορία μας είχαμε, επίσης, και έναν Πρόεδρο ελληνικής καταγωγής, έναν Έλληνα Πρόεδρο, τον κύριο Λάκας», ενώ συνέχισε λέγοντας: «Όπως, επίσης είπατε, έχουμε στον Παναμά μία μικρή αλλά πολύ σημαντική ελληνική κοινότητα. Είναι μία κοινότητα, τα μέλη της οποίας σχετίζονται με το εμπόριο, με τα καλά εστιατόρια, αλλά πάνω απ' όλα συνεργάζονται για το καλό όλων».

Τόνισε ακόμη, «συμφωνώ και μοιράζομαι μαζί σας τις μεγάλες ευθύνες που έχουμε ως μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών» και υπενθύμισε ότι πριν από ένα έτος προήδρευσε του Συμβουλίου Ασφαλείας, όπου το θέμα ήταν η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και των θαλασσών. Όπως σημείωσε, «τότε δεν βλέπαμε στον ορίζοντα την κατάσταση, η οποία σήμερα έχει δημιουργηθεί και αποτελεί ένα εμπόδιο για τη διεθνή συνεργασία και τη ναυσιπλοΐα. Τότε, ακριβώς αυτό που είπα ήταν, ότι με βάση το Διεθνές Δίκαιο και τη διεθνή πολυμέρεια θα μπορούσαμε να επιλύσουμε τα υπάρχοντα προβλήματα».

Παράλληλα, επισήμανε ότι «ο Παναμάς είναι μία χώρα η οποία διαθέτει μία διώρυγα, μία διώρυγα η οποία είναι ουδέτερη. Βρίσκεται υπό καθεστώς όπου, άνω των 43 κρατών την αναγνωρίζουν και τη διαπλέουν. Η διώρυγα του Παναμά, πρέπει να μένει ανοικτή τόσο σε περιόδους πολέμου, όσο και σε περιόδους ειρήνης» και τόνισε: «Σήμερα, ελπίζουμε η διεθνής κατάσταση να ηρεμήσει, ελπίζουμε ότι θα επικρατήσει ειρήνη, ώστε η διώρυγα και η ναυσιπλοΐα να μπορέσουν να λειτουργήσουν απρόσκοπτα στο διηνεκές».

Τέλος, εξέφρασε την ελπίδα για παύση της διένεξης στην Ουκρανία, ώστε η χώρα να μπορέσει να συνεχίσει τον βίο της με ειρήνη, υπέρ της δημοκρατίας, και υπογράμμισε: «Έρχομαι όμως εδώ, σήμερα, για να δούμε με πολύ καλύτερο τρόπο πώς μπορούμε να συνεργαστούμε σε θέματα που άπτονται της ναυσιπλοΐας και του διεθνούς εμπορίου».

Κλείνοντας, ευχαρίστησε και πάλι τον κ. Τασούλα για την πρόσκληση λέγοντας: «Ευχαριστώ πάρα πολύ, για την υψηλή τιμή να βρίσκομαι εδώ, σήμερα, ως πρόεδρος του Παναμά, με στόχο να φέρω ακόμα πιο κοντά τους δύο λαούς μας και τις δύο χώρες μας».

Ακολούθησαν διευρυμένες συνομιλίες των δύο αντιπροσωπειών και αμέσως μετά τελετή παρασημοφόρησης, κατά την οποία ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας απένειμε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας του Παναμά, το παράσημο του Μεγαλόσταυρου του Τάγματος του Σωτήρος και με τη σειρά του, ο πρόεδρος του Παναμά απένειμε στον κ. Τασούλα το παράσημο του Τάγματος του Manuel Amador Guerrero με Περιδέραιο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

