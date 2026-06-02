Συμφωνία για ταχύτερες απελάσεις και κέντρα εκτός ΕΕ

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθετεί νέο, αυστηρότερο πλαίσιο για τις επιστροφές παράτυπων μεταναστών, με στόχο την επιτάχυνση των διαδικασιών και την αύξηση της αποτελεσματικότητας.

Το Συμβούλιο της ΕΕ και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατέληξαν σε συμφωνία για νέο κανονισμό επιστροφών, που περιλαμβάνει τη δημιουργία «κόμβων επιστροφής» σε τρίτες χώρες ως ενδιάμεσους σταθμούς.

Η συμφωνία θεωρείται μία από τις πιο αυστηρές παρεμβάσεις της ΕΕ στο μεταναστευτικό τα τελευταία χρόνια, σύμφωνα με την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ.

Η ΕΕ υιοθετεί νέο, αυστηρότερο πλαίσιο για τους παράτυπους μετανάστες, ενώ ανοίγει το δρόμο για δημιουργία «κόμβων επιστροφής», ενδιάμεσων σταθμών σε τρίτες χώρες.Ανταπόκριση από την Λευκωσία



Σε μία από τις πιο αυστηρές παρεμβάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο μεταναστευτικό εδώ και δεκαετίες, το Συμβούλιο της ΕΕ και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατέληξαν τη Δευτέρα σε συμφωνία για έναν νέο κανονισμό επιστροφών παράτυπων μεταναστών.

Πηγή: Deutsche Welle

Σύμφωνα με την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, η συμφωνία αποσκοπεί στην επιτάχυνση των διαδικασιών επιστροφής και στην αύξηση της αποτελεσματικότητας του ευρωπαϊκού συστήματος επιστροφών.Μιλώντας στην DW, ο υφυπουργός Μετανάστευσης της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νικόλαος Ιωαννίδης, δήλωσε πως «η συμφωνία σηματοδοτεί τη μετάβαση σε μια πιο αυστηρή πολιτική της ΕΕ για τη μετανάστευση». Παράλληλα, χαρακτήρισε τη συμφωνία «θεμελιώδους σημασίας», αφού, όπως είπε, «η αύξηση των επαναπατρισμών ήταν επιθυμία τόσο των ευρωπαϊκών θεσμών όσο και των Ευρωπαίων πολιτών».Έρχονται «κόμβοι επιστροφής»Κεντρικό ρόλο στη νέα νομοθεσία διαδραματίζει η πρόβλεψη που αφορά στη δυνατότητα των κρατών μελών να δημιουργούν «κόμβους επιστροφής» εκτός των ευρωπαϊκών συνόρων, μετά από σχετική συμφωνία με τρίτη χώρα.Σύμφωνα με τη σχετική πρόνοια, οι κόμβοι επιστροφής θα λειτουργούν είτε ως ενδιάμεσοι σταθμοί επαναπατρισμού είτε ως χώροι παραμονής μεταναστών μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιστροφής τους. Από το νέο πλαίσιο θα εξαιρούνται μόνο οι ασυνόδευτοι ανήλικοι.Σύμφωνα με πληροφορίες της DW, κατά τη χθεσινή συζήτηση έγιναν αναφορές σε τρίτες χώρες όπου θα μπορούσαν να δημιουργηθούν κόμβοι επιστροφής. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι θα πρόκειται για χώρες είτε της Αφρικής είτε της Ασίας, οι οποίες, μάλιστα, δεν θα είναι κοντά στα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.Νέος κανονισμός επιστροφώνΣύμφωνα με τη συμφωνία, ο νέος Κανονισμός προβλέπει επίσης την υποχρέωση αναχώρησης παράτυπων μεταναστών από το κράτος μέλος στο οποίο βρίσκονται. Ενδεχόμενη άρνηση συμμόρφωσης μπορεί να επιφέρει περικοπές παροχών και επιδομάτων, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να επιβάλλονται ακόμη και ποινικές κυρώσεις, συμπεριλαμβανομένης της φυλάκισης.Παράλληλα, εισάγεται η Ευρωπαϊκή Εντολή Επιστροφής, ένα ενιαίο και τυποποιημένο έγγραφο που φιλοδοξεί να διευκολύνει την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων επιστροφής μεταξύ των κρατών μελών της Ένωσης.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.