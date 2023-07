Επικοινωνιακό σόου Πούτιν - Υποδέχθηκε με αγκαλιές 8χρονο κορίτσι στο Κρεμλίνο (Δείτε βίντεο)

Σε ένα επικοινωνιακό σόου την Τρίτη, ο Ρώσος Πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν, φιλοξένησε ένα οκτάχρονο κορίτσι στο Κρεμλίνο, το οποίο έβαλε στη συνέχεια να καθίσει μαζί του στη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον υπουργό Οικονομικών του για να ζητήσει επιχορήγηση προϋπολογισμού για την περιοχή καταγωγής της.

Ο υπουργός Οικονομικών Άντον Σιλουλάνοφ αρχικά ακουγόταν σαστισμένος από το τηλεφώνημα και δεν ανταποκρίθηκε στον χαιρετισμό του κοριτσιού, αλλά γρήγορα συμφώνησε στην πρόσθετη χρηματοδότηση για την περιοχή καταγωγής της στη νότια Ρωσία.

"Εξοχος!" Ο Πούτιν απάντησε, πριν πει στην κοπέλα: «Έχουμε 5 δισεκατομμύρια ρούβλια για το Νταγκεστάν» - ποσό που ισοδυναμεί με 55,6 εκατομμύρια δολάρια. Η κοπέλα, κρατώντας ένα μπουκέτο λουλούδια, ευχαρίστησε τον Σιλουάνοφ όταν την παρακίνησε ο πρόεδρος.

🇷🇺 That very conversation of the girl Raisat with Putin and Siluanov. We talked about the lack of funding in Dagestan.



- Say hello.



- Hello!



Do you hear Anton? Why don't you answer? An educated person.

…

Siluanov: We have decided to add 5 billion rubles for the coming years. pic.twitter.com/mxzpuMzaBU