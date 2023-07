Συγγνώμη ζήτησε ο τουρίστας που χάραξε το όνομά του στο Κολοσσαίο: «Δεν ήξερα ότι ήταν αρχαίο μνημείο»

Μετά τον διαδικτυακό διασυρμό που ωστόσο οδήγησε στην ταυτοποίησή του, ο τουρίστας ο οποίος την περασμένη εβδομάδα χάραξε τα αρχικά γράμματα του ονόματός του και της κοπέλας του, σε τοίχο του Κολοσσαίου, ζήτησε τελικά συγνώμη για την πράξη του.

Μάλιστα, υποστήριξε ότι έκανε ότι έκανε γιατί δεν ηξερε ότι ο χώρος ήταν αρχαιολογικό μνημείο (!).

Ο τουρίστας φαίνεται σε βίντεο, το οποίο αναρτήθηκε το περασμένο Σάββατο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, να σκαλίζει το όνομά του και το όνομα της φίλης του με κλειδί σε εσωτερικό τοίχο του αρχαίου ρωμαϊκού αμφιθεάτρου.

Φαίνεται να χαμογελάει, ακόμη κι όταν αυτός που τραβάει το βίντεο τον επιπλήττει μιλώντας του στα αγγλικά και τον βρίζει.

This tourist ruined a brick of Rome's Colosseum built 20 centuries ago. If anyone recognizes him, warn the Italian police forces to identify him and report him for crimes against cultural heritage... Thanks #Colosseo #Roma #Rome #Italia #Italy pic.twitter.com/8avPRnNJH7

Ο εικοσιεπτάχρονος Ιβάν Ντιμιτρόφ, γυμναστής από την Βουλγαρία ο οποίος ζει μόνιμα στο Μπρίστολ της Μεγάλης Βρετανίας, μπόρεσε να ταυτοποιηθεί μετά από μεγάλη προσπάθεια της ιταλικής αστυνομίας, της Ιταλικής Ένωσης Ξενοδόχων και των εργαζομένων στο Κολοσσαίο και πρόκειται να του αποσταλεί πρόστιμο ύψους δεκαοκτώ χιλιάδων ευρώ.

Σε επιστολή του προς τον δήμαρχο της Ρώμης Ρομπέρτο Γκουαλτιέρι και τους κατοίκους της Αιώνιας Πόλης, ο Ντιμιτρόφ ζητά συγνώμη από όλους όσους «με προσήλωση και θυσίες προστατεύουν την ανεκτίμητη ιστορική και πολιτιστική αξία του Κολοσσαίου» ενώ, παράλληλα, προσθέτει ότι «δεν είχε καταλάβει ότι βρισκόταν στο πασίγνωστο αυτό χώρο και μόνον στην συνέχεια πληροφορήθηκε ότι επρόκειτο για αρχαίο μνημείο».

