Επικοινωνία Τραμπ – Πούτιν: «Μην κλιμακώσεις πόλεμο στην Ουκρανία»

Ο νεοεκλεγείς πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν την Πέμπτη και συζήτησαν για τον πόλεμο στην Ουκρανία, ανέφερε την Κυριακή η Washington Post, επικαλούμενη πηγές που γνωρίζουν το θέμα.

Ηταν η πρώτη τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ των δύο ανδρών μετά τη νίκη του Τραμπ στις αμερικανικές εκλογές.

Ο Τραμπ, μιλώντας από το θέρετρό του στη Φλόριντα, προέτρεψε τον Πούτιν να μην κλιμακώσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, ανέφερε η Washington Post. Του υπενθύμισε επίσης «την αξιόλογη στρατιωτική παρουσία της Ουάσιγκτον στην Ευρώπη» είπε υπό τον όρο ανωνυμίας πηγή που γνωρίζει όσα συζητήθηκαν.

Οι δύο άνδρες συζήτησαν τον στόχο της ειρήνης στην ευρωπαϊκή ήπειρο, και ο Τραμπ εξέφρασε ενδιαφέρον για επακόλουθες συνομιλίες, ώστε να συζητηθεί «ο τερματισμός του πολέμου της Ουκρανίας σύντομα» αναφέρουν οι πηγές.

Ο Τραμπ είχε επίσης μιλήσει με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι την Τετάρτη και είπε ότι θα υποστηρίξει το Κίεβο, σύμφωνα με δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης. Η εφημερίδα αναφέρει ότι το Κίεβο είχε ενημερωθεί για την τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ - Πούτιν, και δεν είχε αντίρρηση να πραγματοποιηθεί, κάτι που το Κίεβο πάντως διαψεύδει.

Σύμφωνα με το Reuters, το επιτελείο του Ντόναλντ Τραμπ ξεκαθάρισε ότι ο Μπράιαν Λάντζα, που δήλωσε στο BBC ότι «η Κριμαία έχει χαθεί», «είχε συνεργασία για την προεκλογική εκστρατεία, αλλά δεν εργάζεται για τον πρόεδρο Τραμπ και δεν μιλά για αυτόν».

Ο Τζο Μπάιντεν θα συζητήσει με τον νέο πρόεδρο τις κορυφαίες προτεραιότητες των ΗΠΑ την Τετάρτη.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι καταδίκασε τον αριθμό ρεκόρ ρωσικών επιθέσεων με drone εναντίον της χώρας του σε νέα ανάρτησή του.

«Λιγότερο προβλέψιμος»

Επιφυλακτική έναντι του Ντόναλντ Τραμπ δείχνει στο μεταξύ η Μόσχα, κρατώντας στάση αναμονής.

Ο νέος πρόεδρος των ΗΠΑ είναι λιγότερο προβλέψιμος ως προς την εφαρμογή των δηλώσεων της προεκλογικής του εκστρατείας από τον σημερινό πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν και την αντίπαλό του στις εκλογές, τη Δημοκρατική εκπρόσωπο Κάμαλα Χάρις δήλωσε χαρακτηριστικά την Κυριακή ο εκπρόσωπος του Βλαντίμιρ Πούτιν Ντμίτρι Πεσκόφ.



«Στο σχέδιο της κυρίας Χάρις και του κ. Μπάιντεν, όλα είναι αρκετά προβλέψιμα - η γραμμή που θα ακολουθήσουν μέχρι τη στιγμή που θα φύγουν από τον Λευκό Οίκο. Ο κ. Τραμπ είναι λιγότερο προβλέψιμος από αυτή την άποψη. Και είναι μάλλον λιγότερο προβλέψιμο σε ποιο βαθμό θα εμμείνει στις δηλώσεις που έκανε κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ρώσος αξιωματούχος.



Η Ρωσία πλέον θα κρατήσει στάση αναμονής έναντι του νέου αμερικανού προέδρου. Όπως επισήμανε ο Πεσκόφ, η Ρωσία θα περιμένει και θα παρακολουθεί τις περαιτέρω εξελίξεις, αλλά «στο μεταξύ θα ασχοληθεί με τα δικά της».



Πηγή: skai.gr

