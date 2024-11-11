Ουκρανία: «Δεν ξέραμε για την επικοινωνία Τραμπ – Πούτιν, δεν ενημερωθήκαμε»

Το ουκρανικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε την Κυριακή ότι οι πληροφορίες, σύμφωνα με τις οποίες το Κίεβο είχε ενημερωθεί εκ των προτέρων για την τηλεφωνική επικοινωνία ανάμεσα στον νεοεκλεγέντα πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ και τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, είναι αναληθείς.

Η Washington Post, επικαλούμενη πρόσωπα που γνωρίζουν το θέμα, ανέφερε ότι ο Τραμπ και ο Πούτιν μίλησαν τηλεφωνικά την Πέμπτη και συζήτησαν για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Η εφημερίδα πρόσθεσε ότι το Κίεβο είχε ενημερωθεί για την τηλεφωνική επικοινωνία και δεν είχε αντίρρηση να πραγματοποιηθεί η συνομιλία.

«Πληροφορίες ότι η ουκρανική πλευρά είχε ενημερωθεί εκ των προτέρων για το φερόμενο τηλεφώνημα είναι αναληθείς. Κατά συνέπεια, η Ουκρανία δεν θα μπορούσε να έχει υποστηρίξει ή αντιταχθεί στο τηλεφώνημα», δήλωσε στο Ρόιτερς ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Χεόρχι Τίκι.

Ο Τραμπ, μιλώντας από το θέρετρό του στη Φλόριντα, προέτρεψε τον Πούτιν να μην κλιμακώσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, ανέφερε η Washington Post. Του υπενθύμισε επίσης «την αξιόλογη στρατιωτική παρουσία της Ουάσιγκτον στην Ευρώπη» είπε υπό τον όρο ανωνυμίας πηγή που γνωρίζει όσα συζητήθηκαν.

Η Ρωσία θα πρέπει να λογοδοτήσει για τα εγκλήματα πολέμου που διέπραξε στην Ουκρανία και να πληρώσει για τις καταστροφές που έκανε όποια κι αν είναι η μελλοντική συμφωνία ειρήνης, δήλωσε από πλευράς του ο επικεφαλής της διπλωματίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ζοζέπ Μπορέλ.

Πηγή: ΑΜΠΕ - skai.gr

