Παναθηναϊκός: Ο Ναν με κάταγμα στα πλευρά

Μετά από ένα επεισοδιακό πέμπτο και τελευταίο τελικό της Stoiximan GBL στο ΣΕΦ, ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε με σκορ 89-85 και έχασε τον τίτλο με σκορ 3-2 από τον Ολυμπιακό.

Ο Κέντρικ Ναν, μαζί με τον Ταϊρίκ Τζόουνς, ήταν οι δύο αρνητικοί πρωταγωνιστές του ματς, αφού, αμφότεροι ενεπλάκησαν σε ένα άγριο περιστατικό βίας στη φυσούνα του ΣΕΦ μετά το τέλος του αγώνα.

Νωρίτερα, οι δυο τους είχαν αποβληθεί στην τρίτη περίοδο, όταν αρπάχτηκαν στο παρκέ και ο Αμερικανός σέντερ των «ερυθρόλευκων» έπιασε από τον λαιμό τον γκαρντ των «πράσινων».

Κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου, ο Ναν ένιωθε ενοχλήσεις και πονούσε αρκετά στα πλευρά μετά από χτύπημα που δέχθηκε.

Όπως διαπιστώθηκε μετά από τις εξετάσεις στις οποίες υπεβλήθη στο «Υγεία», ο σταρ του «τριφυλλιού» έπαιξε σε όλο το δεύτερο ημίχρονο με κάταγμα στα πλευρά.

Μάλιστα, αποχώρησε από το φαληρικό γήπεδο νωρίτερα από την υπόλοιπη αποστολή του Παναθηναϊκού ώστε να μεταβεί στο νοσοκομείο.

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