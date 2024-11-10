Ουκρανία: Ο Ζελένσκι καταδικάζει τον αριθμό ρεκόρ ρωσικών επιθέσεων με drone

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι καταδίκασε τον αριθμό ρεκόρ ρωσικών επιθέσεων με drone εναντίον της χώρας του.

"Χθες τη νύχτα, η Ρωσία εξαπέλυσε αριθμό ρεκόρ 145 Shahed και άλλων drone κατά της Ουκρανίας", έγραψε ο Ζελένσκι σήμερα στο Χ αναφερόμενος στα ιρανικής κατασκευής καμικάζι drone .

Οπως είπε, η Ρωσία επιτέθηκε στην Ουκρανία στη διάρκεια της εβδομάδας με περισσότερες από 800 κατευθυνόμενες βόμβες, περίπου 600 drone και σχεδόν 20 πυραύλους διαφόρων τύπων.

"Αυτή η φρίκη δεν μπορεί να σταματήσει με λόγια και η δολοφονία παιδιών και ο χαμός αγαπημένων προσώπων απλώς δεν συγχωρούνται. Η ασφάλεια από τον τρόμο είναι αδύνατη χωρίς τολμηρές αποφάσεις--αυτό είναι σαφές για όλες τις χώρες. Χωρίς δικαιοσύνη δεν υπάρχει ειρήνη διαρκείας και είναι αρκετά ρεαλιστικό να το επιτύχει η Ουκρανία", έγραψε ο Ζελένσκι.

This week, our air defense forces have been working day and night to protect Ukraine’s skies from Russian terror. Last night, Russia launched a record 145 Shaheds and other strike drones against Ukraine. Throughout the week, Russia has used more than 800 guided aerial bombs,… pic.twitter.com/ENhfkUZISX — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 10, 2024

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.