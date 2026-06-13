Iσραηλινοί αξιωματούχοι: Οι ΗΠΑ δέχτηκαν τους «βασικούς όρους» του Ιράν, αλλά οι ανησυχίες του Ισραήλ παρέμειναν ανεπίλυτες

Ανώτεροι Ισραηλινοί αξιωματούχοι, τους οποίους επικαλείται ρεπορτάζ του Channel 12, ανέφεραν ότι η αναμενόμενη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν υποδηλώνει ότι η Ουάσιγκτον έχει αποδεχτεί τους «βασικούς όρους» της Τεχεράνης, προσθέτοντας ότι «οι Ιρανοί δεν κατέληξαν σε συμφωνία χωρίς αντάλλαγμα».

Το Ιράν «πληρώνει με πίστωση» με αυτό το πλαίσιο, ανέφεραν οι αξιωματούχοι, με την Τεχεράνη να συμφωνεί να συζητήσει το πυρηνικό της πρόγραμμα μόνο όταν ο πόλεμος τελειώσει επίσημα και εκπληρωθούν ορισμένοι άλλοι όροι, συμπεριλαμβανομένης της αποδέσμευσης των παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων.

«Αυτό είναι το ίδιο πλαίσιο με τη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα», είπε ένας αξιωματούχος στο Channel 12. «Ρωτήστε τον εαυτό σας τι έχει συμβεί από τότε με τη δέσμευση για τον αφοπλισμό της Χαμάς; Ποια θα είναι η ουσιαστική πίεση των Αμερικανών εάν, μετά από 60 ημέρες κατάπαυσης του πυρός, οι Ιρανοί δεν αρχίσουν τα βήματα που απαιτούνται από αυτούς;», διερωτήθηκε ο Ισραηλινός αξιωματούχος.

«Η εξαγωγή του ουρανίου έχει μετατραπεί σε αραίωση ουρανίου και το πυραυλικό σύστημα δεν αποτελεί καθόλου μέρος της συμφωνίας», ανέφερε ακόμα ο αξιωματούχος, σημειώνοντας ότι τα κύρια ζητήματα που το Ισραήλ ήλπιζε να αντιμετωπιστούν κατά τη διάρκεια του πολέμου παραμένουν ανεπίλυτα.

«Όλοι οι στόχοι που έθεσε το Ισραήλ δεν αντιμετωπίζονται άμεσα στη συμφωνία. Όχι μόνο το Ιράν δεν υποχρεούται να σταματήσει να υποστηρίζει τους αντιπροσώπους του, αλλά και επανασυνδέεται με τη Χεζμπολάχ μέσω της συμφωνίας», προσέθεσε ο αξιωματούχος.

Πηγή: skai.gr

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