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Pao pantou: Δεν θα μας προκαλέσει αίσθηση να υπογράψει ο Τσάπρας

Τα τελευταία 24ωρά υπάρχουν σημαντικές εξελίξεις στην υπόθεση όπου φέρνουν όλο ένα και πιο κοντά, τον 23χρονο δεξιό μπακ, στην μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό

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Pao pantou: Δεν θα προκαλέσει αίσθηση να υπογράψει ο Τσάπρας

Το paopantou εδώ και μέρες επέμενε για την υπόθεση του Τριαντάφυλλου Τσάπρα. Όταν όλοι οι υπόλοιποι τον έστελναν στο Λιμάνι για χάρη του Ολυμπιακού. Τότε το paopantou.gr κατέθεσε το ρεπορτάζ του και εξέθεσε διαφορετική άποψη.

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Πηγή: paopantou.gr

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TAGS: Παναθηναϊκός
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