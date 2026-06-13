Pao pantou: Δεν θα προκαλέσει αίσθηση να υπογράψει ο Τσάπρας

Το paopantou εδώ και μέρες επέμενε για την υπόθεση του Τριαντάφυλλου Τσάπρα. Όταν όλοι οι υπόλοιποι τον έστελναν στο Λιμάνι για χάρη του Ολυμπιακού. Τότε το paopantou.gr κατέθεσε το ρεπορτάζ του και εξέθεσε διαφορετική άποψη.

Διαβάστε περισσότερα στο PAO PANTOU

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.