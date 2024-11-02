Η Ρωσία εξαπέλυσε νυχτερινή επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά του Κιέβου που διήρκησε μέχρι αργά το πρωί και είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστεί τουλάχιστον ένας άνθρωπος, όπως ανακοίνωσαν σήμερα αξιωματούχοι της πόλης.

Θραύσματα από τα drones που καταρρίφθηκαν κατέπεσαν σε έξι συνοικίες της πόλης, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας αστυνομικός, να προκληθούν ζημιές σε πολυκατοικίες και να ξεσπάσουν πυρκαγιές, σύμφωνα με τον στρατιωτικό διοικητή της πόλης Σέρχιι Πόπκο.

Ο δήμαρχος Βιτάλι Κλίτσκο είχε νωρίτερα δηλώσει ότι τραυματίστηκαν δύο άνθρωποι.

«Άλλη μία νύχτα. Άλλος ένας συναγερμός αεροπορικής επιδρομής. Άλλη μια επίθεση με drone. Οι ένοπλες δυνάμεις της Ρωσικής Ομοσπονδίας επιτέθηκαν στο Κίεβο και πάλι σύμφωνα με τις παλιές και γνωστές τους τακτικές», έγραψε ο Πόπκο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο ίδιος δήλωσε ότι καταρρίφθηκαν όλα τα drones που είχαν στόχο την ουκρανική πρωτεύουσα. Προειδοποίησε, ωστόσο, ότι άλλα μη επανδρωμένα αεροσκάφη που αυτή τη στιγμή εντοπίζονται στον εναέριο χώρο εκτός του Κιέβου μπορεί να στραφούν και πάλι προς την πόλη.

Ανταποκριτές του Reuters ανέφεραν ότι άκουσαν εκρήξεις εντός της πόλης και γύρω από αυτήν κατά τη διάρκεια του συναγερμού αεροπορικής επιδρομής που διήρκησε για πάνω από πέντε ώρες.

Σύμφωνα με τα ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων, τα οποία επικαλούνται το υπουργείο Άμυνας της χώρας, οι ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν δύο οικισμούς στην ανατολική Ουκρανία. Πρόκειται για τους οικισμούς Κουραχίβκα στο Ντόνετσκ και Περσοτράβνεβε στην περιφέρεια Ζιτομίρ. Το Reuters δεν ήταν σε θέση να διασταυρώσει ανεξάρτητα τις αναφορές αυτές.

Ωστόσο, οι ουκρανικές δυνάμεις αντιαεροπορικής άμυνας κατέστρεψαν τα 39 από τα 71 μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) που εκτοξεύθηκαν κατά τη διάρκεια ρωσικής νυχτερινής αεροπορικής επίθεσης στην Ουκρανία, όπως ανακοίνωσε σήμερα η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, χάθηκε το ίχνος 21 drones ενώ πέντε επέστρεψαν στη Ρωσία.

Πηγή: skai.gr

