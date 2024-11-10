ΗΠΑ: Ο Μπάιντεν θα συζητήσει με τον Τραμπ την Τετάρτη τις προτεραιότητες των ΗΠΑ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν θα εξετάσει τις κορυφαίες προτεραιότητες για την εσωτερική και εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ με τον νεοεκλεγέντα πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ όταν συναντηθούν στον Λευκό Οίκο την Τετάρτη, δήλωσε την Κυριακή ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ Τζέικ Σάλιβαν.

Σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Face the Nation» του CBS, ο Σάλιβαν είπε ότι το κορυφαίο μήνυμα του Μπάιντεν θα είναι η δέσμευσή του να εξασφαλίσει μια ειρηνική μεταβίβαση εξουσίας, ενώ θα μιλήσει επίσης με τον Τραμπ για το τι συμβαίνει στην Ευρώπη, την Ασία και τη Μέση Ανατολή.

Πηγή: skai.gr

