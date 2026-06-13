Axios: ΗΠΑ και Ιράν αναμένεται να υπογράψουν την Κυριακή «ηλεκτρονικά» το μνημόνιο κατανόησης

Οι ΗΠΑ και το Ιράν, μαζί με τους μεσολαβητές από το Πακιστάν και το Κατάρ, αναμένεται να πραγματοποιήσουν τηλεδιάσκεψη αύριο, Κυριακή (14/6) και να υπογράψουν ηλεκτρονικά ένα μνημόνιο κατανόησης που θα παρατείνει την κατάπαυση του πυρός κατά 60 ημέρες, θα ανοίξει εκ νέου το Στενό του Ορμούζ και θα δρομολογήσει διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, σύμφωνα με δημοσίευμα του αμερικανικού ιστότοπου Axios.

Αμερικανοί αξιωματούχοι και πηγές στις χώρες που μεσολαβούν επιβεβαίωσαν ότι η υπογραφή θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά και ισχυρίστηκαν ότι αυτό οφείλεται κυρίως σε λογιστικούς λόγους.

Ένας από τους κύριους λόγους είναι ότι ο Αμερικανός αντιπρόεδρος, Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος ηγείται της αμερικανικής διαπραγματευτικής ομάδας, δεν θα είχε τη δυνατότητα να επιστρέψει στις ΗΠΑ πριν ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αναχωρήσει για τη σύνοδο κορυφής της G7 στη Γαλλία τη Δευτέρα το πρωί, ανέφεραν οι πηγές.

Πηγή: skai.gr

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