Βρετανία: Μεγάλη αντιρατσιστική διαδήλωση μετά τις βίαιες ταραχές στο Μπέλφαστ

Χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν σήμερα στο κέντρο του Μπέλφαστ για να διαμαρτυρηθούν ενάντια στις ταραχές κατά μεταναστών που ξέσπασαν μετά από μια βίαιη επίθεση με μαχαίρι για την οποία κατηγορήθηκε ένας Σουδανός.

«Είμαι συγκλονισμένη, πραγματικά συγκλονισμένη», δήλωσε η 63χρονη Χίλαρι Χάντερ στο Γαλλικό Πρακτορείο στη συγκέντρωση που διοργάνωσε η οργάνωση Ενωμένοι Ενάντια στον Ρατσισμό έξω από το Δημαρχείο του Μπέλφαστ.

Η Χάντερ είπε ότι οι τελευταίες ημέρες «μας γύρισαν πίσω στις σκοτεινές μέρες των Ταραχών» (σ.σ. The Troubles) αναφερόμενη στη Σύγκρουση στη Βόρεια Ιρλανδία. Αυτή η εθνο-εθνικιστική σύγκρουση μεταξύ ρεπουμπλικανών, ως επί το πλείστον Καθολικών, που ήθελαν η Βόρεια Ιρλανδία να εγκαταλείψει το Ηνωμένο Βασίλειο και Προτεσταντών, ενωτικών, που ήθελαν τη Βόρεια Ιρλανδία να παραμείνει στο Ηνωμένο Βασίλειο, διήρκησε από τα τέλη της δεκαετίας του 1960 μέχρι το 1998 και άφησε πίσω χιλιάδες νεκρούς.

Βίαια επεισόδια και επιθέσεις κατά μεταναστών συγκλόνισαν για δύο νύχτες το Μπέλφαστ μετά την κυκλοφορία ενός σοκαριστικού βίντεο της επίθεσης με μαχαίρι στην πόλη τη Δευτέρα, για την οποία κατηγορήθηκε ένας Σουδανός πρόσφυγας.

Οι ταραξίες, κυρίως νεαροί άνδρες που φορούσαν μάσκες, επιτέθηκαν σε σπίτια που ανήκουν σε εθνοτικές μειονότητες.

Σήμερα η αστυνομία ανακοίνωσε ότι συνέλαβε 23 άτομα για τις ταραχές - 17 εκ των οποίων οδηγήθηκαν στο δικαστήριο.

Στη σημερινή συγκέντρωση, ξέσπασαν επευφημίες και χειροκροτήματα όταν ένας ομιλητής στο βήμα απέτισε φόρο τιμής στο θύμα της επίθεσης, τον Στίβεν Όγκιλβι.

Η οικογένειά του, η οποία ζήτησε από τα μέσα ενημέρωσης και το κοινό να σεβαστούν την ιδιωτικότητά τους, δήλωσε την Τετάρτη ότι η κατάσταση της υγείας είχε σταθεροποιηθεί. Έχασε το ένα μάτι από την επίθεση.

«Το Μπέλφαστ είναι ενάντια στον ρατσισμό», «Καταπολεμήστε τον ρατσισμό, οικοδομήστε αλληλεγγύη» και «Το μίσος είναι η μόνη απειλή για τους δρόμους μας» ήταν μεταξύ των συνθημάτων που εμφανίστηκαν σε πολλά πλακάτ.

«Είστε το Μπέλφαστ που εκπροσωπώ», δήλωσε η δήμαρχος της πόλης, Ρόις-Μαΐρε Ντόνελι, από το βήμα, λέγοντας ότι έχει δεχτεί και αυτή απειλές κατά της ζωής της.

Ο τοπικός δημοτικός σύμβουλος Σιμάς ντε Φαοϊτέ, του SDLP, ενός εθνικιστικού κόμματος, δήλωσε «σοκαρισμένος» από την επίθεση με μαχαίρι και την επακόλουθη βία.

Ο ύποπτος για την επίθεση στο βόρειο Μπέλφαστ, ο 30χρονος Σουδανός υπήκοος Χάντι Αλοντίντ, εμφανίστηκε στο δικαστήριο την Τετάρτη και κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Προφυλακίστηκε και θα παραμείνει στη φυλακή μέχρι την επόμενη εμφάνισή του στο δικαστήριο στις 8 Ιουλίου.

Βίαιες διαδηλώσεις κατά μεταναστών συγκλόνισαν τη Βόρεια Ιρλανδία τον Ιούνιο του 2025 και το καλοκαίρι του 2024, μεταξύ άλλων περιοχών του Ηνωμένου Βασιλείου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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