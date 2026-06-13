Τα ΗΑΕ διαψεύδουν τις αναφορές για μεταφορά κεφαλαίων προς το Ιράν

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανέφεραν το Σάββατο ότι οι αναφορές των μέσων ενημέρωσης σύμφωνα με τις οποίες έχουν συμφωνήσει να αποδεσμεύσουν δισεκατομμύρια δολάρια από τα δεσμευμένα κεφάλαια προς το Ιράν είναι ψευδείς.

«Το Υπουργείο Εξωτερικών επιβεβαιώνει ότι οι ισχυρισμοί αυτοί είναι εντελώς ψευδείς και αβάσιμοι, τονίζοντας ότι δεν έχουν αποδεσμευτεί, μεταφερθεί ή διευκολυνθεί μέσω των ΗΑΕ κανένα από τα δεσμευμένα ιρανικά κεφάλαια», ανέφερε η κυβέρνηση σε δήλωσή της προς το CNBC.

Νωρίτερα, το Reuters ανέφερε, επικαλούμενο τέσσερις ανώνυμες πηγές, ότι τα ΗΑΕ συμφώνησαν να αποδεσμεύσουν τα κεφάλαια, σε μια αλλαγή στάσης μετά τις ιρανικές επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών στόχων και υποδομών των ΗΑΕ από την έναρξη του πολέμου υπό την ηγεσία των ΗΠΑ στις 28 Φεβρουαρίου.

Ωστόσο, την τελευταία εβδομάδα, τα ΗΑΕ γλίτωσαν από ιρανικές επιθέσεις, ενώ το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν δέχθηκαν πλήγματα.

Το Reuters επικαλέστηκε δύο πηγές της περιοχής, σύμφωνα με τις οποίες τα ΗΑΕ συμφώνησαν να διαθέσουν συνολικά 10 δισεκατομμύρια δολάρια, εκ των οποίων περισσότερα από 3 δισεκατομμύρια δολάρια είχαν ήδη καταβληθεί.

Το πρακτορείο ανέφερε ότι, σύμφωνα με δύο άλλες πηγές που έχουν γνώση της συμφωνίας, το συνολικό ποσό των κεφαλαίων ανέρχεται σε 20 δισεκατομμύρια δολάρια, προσθέτοντας ότι η κίνηση αυτή συμφωνήθηκε ως αντάλλαγμα για την παύση των ιρανικών επιθέσεων κατά των ΗΑΕ.

Μια από τις πηγές που έχουν γνώση της συμφωνίας ανέφερε επίσης ότι έχει ήδη διατεθεί μια πρώτη δόση ύψους 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Το Reuters δεν μπόρεσε να διαπιστώσει αν τα κεφάλαια που προορίζονται για τις μεταφορές ανήκουν στα ΗΑΕ ή προέρχονται από λογαριασμούς Ιρανών πολιτών που έχουν παραμείνει δεσμευμένοι εδώ και καιρό στο τραπεζικό σύστημα των ΗΑΕ ή αλλού.

Σύμφωνα με το αμερικανικό κέντρο μελετών Atlantic Council, το Ντουμπάι αποτελεί βασικό χρηματοοικονομικό διάδρομο για ιρανικές επιχειρήσεις και ιδιώτες που επιδιώκουν να παρακάμψουν τις δυτικές κυρώσεις, πωλώντας πετρέλαιο στο εξωτερικό και διοχετεύοντας τα έσοδα σε στρατιωτικά προγράμματα και περιφερειακούς αντιπροσώπους.

Πηγή: skai.gr

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