ΗΠΑ: «Η Κριμαία χάθηκε» - Σύμβουλος του Τραμπ διαμηνύει στο Κίεβο ότι «πρέπει να εστιάσει στην ειρήνη»

Ανώτερος σύμβουλος του νεοεκλεγέντος προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ξεκαθάρισε στο BBC ότι η νέα αμερικανική κυβέρνηση θα επικεντρωθεί στην επίτευξη ειρήνης στην Ουκρανία, και όχι στο να επιτρέψει στη χώρα να ανακτήσει εδάφη που κατέλαβε η Ρωσία.



Ο Μπράιαν Λάνζα, σύμβουλος στρατηγικής του Ρεπουμπλικανικού κόμματος, δήλωσε ότι η κυβέρνηση Τραμπ θα ζητήσει από τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι τη δική του εκδοχή ενός «ρεαλιστικού οράματος για την ειρήνη».

«Η Κριμαία έχει χαθεί»

«Και αν ο πρόεδρος Ζελένσκι έρθει στο τραπέζι και πει, λοιπόν, ότι μπορούμε να έχουμε ειρήνη μόνο αν έχουμε την Κριμαία, μας δείχνει ότι δεν είναι σοβαρός», επισήμανε. «Η Κριμαία έχει χαθεί». Η Ρωσία προσάρτησε τη χερσόνησο της Κριμαίας το 2014. Οκτώ χρόνια αργότερα, εξαπέλυσε μια πλήρους κλίμακας εισβολή στην Ουκρανία και έχει καταλάβει εδάφη στα ανατολικά της χώρας.



Ο κ. Λάνζα, πολιτικός σύμβουλος του Τραμπ από την προεκλογική του εκστρατεία του 2016, δεν αναφέρθηκε σε περιοχές της ανατολικής Ουκρανίας, αλλά δήλωσε ότι η ανάκτηση της Κριμαίας από τη Ρωσία είναι μη ρεαλιστική και «δεν αποτελεί στόχο των Ηνωμένων Πολιτειών».



«Όταν ο Ζελένσκι λέει ότι θα σταματήσουμε αυτές τις μάχες, ότι θα υπάρξει ειρήνη μόνο όταν επιστραφεί η Κριμαία, έχουμε νέα για τον πρόεδρο Ζελένσκι: Η Κριμαία έχει χαθεί», δήλωσε χαρακτηριστικά.



«Και αν αυτή είναι η προτεραιότητά σας να πάρετε πίσω την Κριμαία και να βάλουν Αμερικανούς στρατιώτες να πολεμήσουν για να πάρουν πίσω την Κριμαία, είστε μόνοι σας». Οι ΗΠΑ δεν έχουν αναπτύξει ποτέ Αμερικανούς στρατιώτες για να πολεμήσουν στην Ουκρανία, ούτε το Κίεβο έχει ζητήσει από Αμερικανούς στρατιώτες να πολεμήσουν για λογαριασμό του. Η Ουκρανία έχει ζητήσει αμερικανική στρατιωτική βοήθεια μόνο για να εξοπλίσει τους δικούς της στρατιώτες, σχολιάζει πάντως το BBC.

«Προτεραιότητα των ΗΠΑ η ειρήνη»

Ο κ. Λάνζα διευκρίνισε ότι έχει τεράστιο σεβασμό για τον ουκρανικό λαό. Αλλά τόνισε ότι η προτεραιότητα των ΗΠΑ είναι «η ειρήνη και να σταματήσουν οι σκοτωμοί». «Αυτό που θα πούμε στην Ουκρανία είναι, ‘’ξέρετε τι βλέπετε; Τι βλέπετε ως ρεαλιστικό όραμα για την ειρήνη. Δεν είναι ένα όραμα για νίκη, αλλά είναι ένα όραμα για ειρήνη. Και ας αρχίσουμε την ειλικρινή συζήτηση’’», δήλωσε.



Ο Τραμπ αναμένεται να χειριστεί τις ειρηνευτικές συνομιλίες με έναν στενό κύκλο συνεργατών μόλις αναλάβει το αξίωμα. Ένας ανώνυμος σύμβουλος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας που υπηρέτησε στο παρελθόν υπό τον Τραμπ δήλωσε στην Wall Street Journal την Τετάρτη: «Οποιοσδήποτε -όσο υψηλόβαθμος και αν είναι στον κύκλο του Τραμπ- που ισχυρίζεται ότι έχει διαφορετική άποψη ή πιο λεπτομερές παράθυρο στα σχέδιά του για την Ουκρανία, απλώς δεν ξέρει τι λέει».



Ο Τραμπ μίλησε με τον Ζελένσκι μετά τη νίκη του στις εκλογές, ενώ στην κλήση συμμετείχε και ο δισεκατομμυριούχος Ίλον Μασκ. Τον περασμένο μήνα, ο Ζελένσκι παρουσίασε ένα «σχέδιο νίκης» στο ουκρανικό κοινοβούλιο που περιελάμβανε άρνηση εκχώρησης των εδαφών και της κυριαρχίας της Ουκρανίας.



Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε επανειλημμένα ότι θα μπορούσε να τερματίσει τον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας «σε μια μέρα», αλλά ποτέ δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες.



Ένα έγγραφο που γράφτηκε από δύο πρώην αρχηγούς εθνικής ασφάλειας του τον Μάιο ανέφερε ότι οι ΗΠΑ θα πρέπει να συνεχίσουν να προμηθεύουν όπλα, αλλά να εξαρτήσουν την υποστήριξη από την έναρξη ειρηνευτικών συνομιλιών με τη Ρωσία.



Η Ουκρανία δεν πρέπει να εγκαταλείψει τις ελπίδες της να πάρει πίσω ολόκληρη την επικράτειά της από τη ρωσική κατοχή, ανέφερε η εφημερίδα, αλλά θα πρέπει να διαπραγματευτεί με βάση τις τρέχουσες γραμμές του μετώπου. Πηγή στο προεδρικό γραφείο της Ουκρανίας δήλωσε στο BBC ότι η «καλή, μακρά συζήτηση» μεταξύ του Ζελένσκι και του Τραμπ διήρκεσε «περίπου μισή ώρα».



«Δεν ήταν πραγματικά μια συζήτηση για να μιλήσουμε για πολύ ουσιώδη πράγματα, αλλά συνολικά ήταν πολύ θερμή και ευχάριστη».



Οι Δημοκρατικοί αντίπαλοι του Τραμπ τον έχουν κατηγορήσει ότι κάνει το χατίρι του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και λένε ότι η προσέγγισή του στον πόλεμο ισοδυναμεί με παράδοση της Ουκρανίας που θα θέσει σε κίνδυνο ολόκληρη την Ευρώπη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.