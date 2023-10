Επικοινωνία Μπλίνκεν με Φιντάν για το Ισραήλ

Συζητήσαμε με τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν για τις επιθέσεις της Χαμάς στο Ισραήλ, αναφέρει σε ανάρτησή του στο twitter ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν.

«Το Ισραήλ έχει το δικαίωμα να υπερασπιστεί τον εαυτό του, να σώσει όλους τους ομήρους και να προστατεύσει τους πολίτες του», υπογραμμίζει χαρακτηριστικά

Turkish Foreign Minister @HakanFidan and I discussed Hamas’ attacks on Israel. Israel has the right to defend itself, rescue any hostages, and protect its citizens.