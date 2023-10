Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στη Λωρίδα της Γάζας - Αναφορές για νεκρούς στα ερείπια ισοπεδωμένων κτιρίων Κόσμος 05:13, 08.10.2023 linkedin

Ισχυρές εκρήξεις συγκλόνισαν την περιοχή, όπου ένα συγκρότημα κατοικιών ισοπεδώθηκε στη συνοικία Ταλ αλ-Χάουα, στο νοτιοδυτικό τμήμα της Λωρίδας της Γάζας