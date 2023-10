Γουατεμάλα: Οκτώ νεκροί από την επίθεση ενόπλων σε κατάστημα Κόσμος 05:26, 08.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

4

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε ότι συνελήφθησαν «δύο ύποπτοι» για το μακελειό, μέλη διαβόητης συμμορίας