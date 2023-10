Ισραήλ: Απελευθερώθηκαν δύο όμηροι στην πόλη Οφακίμ – Τέσσερις ένοπλοι σκοτώθηκαν από πυρά Ισραηλινών στρατιωτών Κόσμος 04:29, 08.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

3

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Νωρίτερα, η ισραηλινή τηλεόραση είχε μεταδώσει πως απελευθερώθηκαν όμηροι στο Κιμπούτς Μπεερί