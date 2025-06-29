Ο διευθυντής της ρωσικής υπηρεσίας εξωτερικής κατασκοπείας (SVR), Σεργκέι Ναρίσκιν, ανακοίνωσε σήμερα πως συνομίλησε με τον επικεφαλής της αμερικανικής CIA, Τζον Ράτκλιφ, σε μια νέα, επίσημη τηλεφωνική επικοινωνία, έπειτα από μια πρώτη επαφή μεταξύ των δύο ανδρών στα μέσα Μαρτίου και ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη μια διαδικασία επαναπροσέγγισης μεταξύ Μόσχας και Ουάσιγκτον.

«Είχα μια τηλεφωνική συνομιλία με τον Αμερικανό ομόλογό μου και συμφωνήσαμε να τηλεφωνιόμαστε οποιαδήποτε στιγμή για να συζητούμε θέματα που μας ενδιαφέρουν», είπε ο Ναρίσκιν στη ρωσική τηλεόραση, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.

Ο Ναρίσκιν, ένα στενός συνεργάτης του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, και ο Ράτκλιφ είχαν ήδη μιλήσει στο τηλέφωνο την 11η Μαρτίου, στην πρώτη γνωστή επαφή τους μετά την επιστροφή στον Λευκό Οίκο του Ντόναλντ Τραμπ στις αρχές του έτους.

Αυτές οι δύο επίσημες τηλεφωνικές επικοινωνίες μεταξύ των αρχηγών της ρωσικής SVR και της αμερικανικής CIA έλαβαν χώρα τη στιγμή που η Μόσχα και η Ουάσιγκτον έχουν ξεκινήσει μια διαδικασία αναθέρμανσης των διπλωματικών σχέσεών τους, παρά τη συνέχιση του πολέμου στην Ουκρανία, όπου οι Αμερικανοί στηρίζουν το Κίεβο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

