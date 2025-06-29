Θα κάνει ο Τραμπ την Ευρώπη «great again»;

Ο εμπορικός πόλεμος των ΗΠΑ όχι μόνο δεν ενισχύει την αμερικανική οικονομία και το δολάριο, αλλά αντίθετα φαίνεται να ωφελεί την ευρωπαϊκή αγορά, και ειδικότερα τη Γερμανία. Σύμφωνα με ανάλυση της Deutsche Welle, καθώς πλησιάζει η καταληκτική ημερομηνία της 9ης Ιουλίου 2025 για την επίλυση της διαμάχης μεταξύ ΗΠΑ και ΕΕ, αυξάνεται η ανησυχία για περαιτέρω κλιμάκωση με νέες κυρώσεις εκ μέρους της Ουάσιγκτον. Παράλληλα, οι διεθνείς επενδυτές στρέφονται μαζικά προς την Ευρώπη.

Η μετατόπιση επενδυτικού ενδιαφέροντος προς τη Γερμανία

Ενώ ο αμερικανικός δείκτης S&P υποχωρεί, ο γερμανικός DAX καταγράφει αλλεπάλληλα ρεκόρ. Από την εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ, η αξία του δολαρίου σε σχέση με το ευρώ σημειώνει πτώση, ενισχύοντας την ευρωπαϊκή ελκυστικότητα για επενδυτές.

Ανησυχία προκαλεί η εκρηκτική αύξηση του δημόσιου χρέους των ΗΠΑ, το οποίο έχει ξεπεράσει τα 36 τρισεκατομμύρια δολάρια – ήτοι άνω του 120% του αμερικανικού ΑΕΠ – με το ΔΝΤ και τη γερμανική Bundesbank να προειδοποιούν για τον κίνδυνο αναταράξεων στις παγκόσμιες χρηματαγορές, αν δεν αποκλιμακωθεί το εμπορικό αδιέξοδο. *

Η αναπληρώτρια διευθύντρια του ΔΝΤ, Γκίτα Γκόπιναθ, δήλωσε στους Financial Times πως *«το διαρκώς διογκούμενο δημόσιο χρέος στις ΗΠΑ αποτελεί παράγοντα σοβαρού κινδύνου»*. Ο πρώην επικεφαλής του διάσημου ινστιτούτου Ifo, Χανς Βέρνερ Ζιν, τόνισε πως το *«αμερικανικό μοντέλο»* εξαντλεί τα όριά του: *«Οι Αμερικανοί πρέπει να σφίξουν το ζωνάρι τους»*.

Οι δασμοί δεν παρέχουν λύση στα ελλείμματα

Αναλυτές εκτιμούν ότι η επιβολή δασμών δεν μπορεί να εξαλείψει τα χρόνια ελλείμματα των ΗΠΑ και διευκολύνει περισσότερο τη μεταστροφή του επενδυτικού ενδιαφέροντος. Εταιρείες-κολοσσοί, όπως η Apollo Global και η Blackstone, επεκτείνουν πλέον τις δραστηριότητές τους στη Γερμανία, με τη σταθερότητα της ευρωπαϊκής αγοράς να αποτελεί πόλο έλξης.

Όπως τονίζει ο επικεφαλής της γερμανικής τράπεζας KfW, Στέφεν Βίντελς, σε δηλώσεις του στην Handelsblatt: *«Το ενδιαφέρον των διεθνών επενδυτών στρέφεται ολοένα και περισσότερο στη Γερμανία και την ευρωπαϊκή αγορά»*.

Η γοητεία της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς

Ενδεικτικά, η Blackstone ανακοίνωσε νέα επενδυτικά σχέδια ύψους έως και 500 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην Ευρώπη για την επόμενη δεκαετία. Σε μια περίοδο γεωπολιτικής αβεβαιότητας, η Ευρώπη αναδεικνύεται ως ασφαλές επενδυτικό καταφύγιο, κυρίως λόγω των εκτεταμένων υποδομών και επενδυτικών προγραμμάτων που συμφωνήθηκαν, όπως το νέο αναπτυξιακό πακέτο της Γερμανίας.

Κομβικός αναδεικνύεται ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Βρυξελλών στην ενίσχυση της ενιαίας αγοράς, που πλέον αριθμεί σχεδόν 450 εκατομμύρια καταναλωτές. Σύμφωνα με εσωτερικό έγγραφο της Κομισιόν, μία αύξηση μόλις 2,4% στο ενδοκοινοτικό εμπόριο αρκεί για να αντισταθμιστούν απώλειες ύψους 20% από τη μείωση των εξαγωγών προς τις ΗΠΑ.

Καθοριστική θα είναι επίσης η μείωση της γραφειοκρατίας, που θα ωφελήσει κυρίως τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όπως και η στροφή προς νέες αγορές στην Ασία – Ινδία και Ινδονησία – και τη Λατινική Αμερική. Μόνο έτσι η *«κουρασμένη Γηραιά Ήπειρος»* θα μπορέσει να γίνει, έστω εμπορικά, *«great again»*.

