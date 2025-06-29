Ο αμερικανικός βομβαρδισμός στο Ιράν το περασμένο Σαββατοκύριακο, προκάλεσε ήπιες αντιδράσεις από τα μεγαλύτερα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, μαζί με μια προσεκτική συζήτηση για το αν οι ΗΠΑ παραβίασαν το διεθνές δίκαιο επιτιθέμενες σε μια ξένη χώρα, σημειώνει ο Guardian.

Το Fox News, ωστόσο, ακολούθησε διαφορετική στάση, υπερασπιζόμενο έναν πόλεμο που, σύμφωνα με δημοσιεύματα, βοήθησε να πεισθεί ο Ντόναλντ Τραμπ να ξεκινήσει.

«Αυτό θα μείνει στην ιστορία ως μια από τις μεγαλύτερες στρατιωτικές νίκες», βροντοφώναξε ο Σον Χάνιτι, αναμφισβήτητα ο πιο γνωστός παρουσιαστής του Fox News, το βράδυ του Σαββάτου.

Αφού το δεξιό δίκτυο μετέδωσε την ομιλία του Τραμπ στον Λευκό Οίκο, ο οποίος χαιρέτισε τα πλήγματα ως επιτυχία, ο Hannity συνέχισε στο ίδιο ύφος.

«Συμφωνώ με τον πρόεδρο», είπε. «Πρόκειται για μια από τις πιο ικανές, σημαντικές, επιτακτικές επιχειρήσεις διατήρησης της ειρήνης, μέσω της διατήρησης της ισχύος τα τελευταία 40 χρόνια και σίγουρα η βασιλεία του τρόμου στο Ιράν, είτε το γνωρίζουν είτε όχι, φτάνει στο τέλος της», πρόσθεσε.

Ο Hannity, ο οποίος δήλωσε ότι είχε μιλήσει με τον Τραμπ πριν βγει στον αέρα, έφερε στη συνέχεια τον Mark Levin, έναν συντηρητικό παρουσιαστή talk show, ο οποίος φέρεται να προέτρεψε τον Tραμπ να επιτρέψει στο Ισραήλ να επιτεθεί στο Ιράν κατά τη διάρκεια ενός ιδιωτικού γεύματος στις αρχές Ιουνίου.

Ο Levin δεν ήταν αμερόληπτος.

«Βλέπετε μια ιστορική φιγούρα», είπε, αναφερόμενος στον Tραμπ.

Με τον τόνο της φωνής του να ανεβαίνει, ο Λέβιν πρόσθεσε: «Αυτοί οι ισλαμοναζί κατασκεύαζαν πυρηνικά όπλα για να επιτεθούν και σε εμάς, με διηπειρωτικούς βαλλιστικούς πυραύλους. Μαντέψτε τι; Μπορείτε να πάτε για ύπνο ήσυχοι απόψε γιατί ξέρετε ότι αυτό δεν πρόκειται να συμβεί».

«Αυτή η αποστολή δεν επρόκειτο ποτέ να αποτύχει υπό αυτόν τον αρχηγό», τόνισε ο Levin, πριν καταλήξει: «Αυτό είναι ιστορικό, αυτός είναι ιστορικός, ο στρατός των Ηνωμένων Πολιτειών είναι ιστορικός».

Προμόταρε τα χτυπήματα

Ήταν λογικό ότι το Fox News θα επευφημούσε τα χτυπήματα. Ξεκίνησε να υποστηρίζει την ιδέα αρκετές ημέρες πριν. Στις 17 Ιουνίου, ο παρουσιαστής Brian Kilmeade ανέβασε έναν χάρτη με όλα τα μέρη που θα μπορούσε να επιτεθεί το Ιράν - έναν χάρτη που περιλάμβανε τη Γερμανία, την Ιταλία και τμήματα της Μέσης Ανατολής.

Στη συνέχεια έδειξε μερικές φωτογραφίες όλων των πυραύλων που διαθέτει το Ιράν, καθώς ο Mark Dubowitz, από το φιλοϊσραηλινό thinktank Foundation for Defense of Democracies, υπέθεσε ότι το Ιράν θα μπορούσε να μεταφέρει ένα «πυρηνικό φορτίο». «Πιστεύετε ότι πρέπει να βοηθήσουμε [το Ισραήλ] να τελειώσει τη δουλειά στο Φορντό;», ρώτησε τον Dubowitz ο Kilmeade .

«Πρέπει να τους βοηθήσουμε να τελειώσουν τη δουλειά», απάντησε ο Dubowitz. «Μόνο εμείς μπορούμε να κόψουμε το τσιμέντο, να κόψουμε το βουνό κάτω από το οποίο είναι θαμμένος ο πυρηνικός σταθμός».

Ο Τραμπ, γνωστός τηλεθεατής των καλωδιακών ειδήσεων, παρακολουθούσε με προσοχή, σύμφωνα με τους New York Times.

«Ο πρόεδρος παρακολουθούσε στενά το Fox News, το οποίο μετέδιδε επαίνους για τη στρατιωτική επιχείρηση του Ισραήλ και παρουσίαζε καλεσμένους που προέτρεπαν τον κ. Τραμπ να εμπλακεί περισσότερο», ανέφεραν οι Times.

Παραταγμένοι στη σειρά για να στηρίξουν τον Τραμπ

Μια σειρά από καλεσμένους, πολλοί από τους οποίους είχαν συμφέροντα από την επίθεση στο Ιράν, παρατάχθηκαν για να υπερασπιστούν τον Τραμπ.

Μεταξύ αυτών ήταν ο Αμίρ Αβίβι, ένας απόστρατος ισραηλινός στρατηγός που έχει προτείνει τη βίαιη μετεγκατάσταση των Παλαιστινίων στην Αίγυπτο.

«Αυτή ήταν μια εξαιρετική ευκαιρία να τερματιστεί ο πόλεμος, του οποίου ηγήθηκε ο πρόεδρος Τραμπ και ο ισραηλινός λαός τον ευχαριστεί για την ηγεσία του», δήλωσε ο Αβίβι, προσθέτοντας ότι ο Τραμπ δημιούργησε μια «παγκόσμια αποτροπή».

Πηγή: skai.gr

