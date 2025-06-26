CIA: Θα χρειαστούν χρόνια για να ανασυγκροτηθεί το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν

Ο διευθυντής της CIA Τζον Ράτκλιφ υποστήριξε απόψε ότι μια σειρά αξιόπιστων πληροφοριών υποδηλώνουν ότι το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν υπέστη σοβαρές ζημιές από τα πρόσφατα αμερικανικά πλήγματα και ότι θα χρειαστούν χρόνια για να ανασυγκροτηθεί. Ο Τζον Ράτκλιφ δήλωσε ότι έχουν καταστραφεί βασικές εγκαταστάσεις, αν και απέφυγε να δηλώσει ότι το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν έχει εξαλειφθεί οριστικά.

Η δήλωση αυτή έρχεται μία ημέρα μετά τη διαρροή προκαταρκτικής αξιολόγησης από μια υπηρεσία πληροφοριών του Πενταγώνου, σύμφωνα με την οποία τα βασικά στοιχεία του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν παρέμειναν άθικτα μετά τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ωστόσο υποστήριξε χθες εκ νέου ότι η αμερικανική επιδρομή «εξάλειψε» τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν.

Ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος δήλωσε χθες ότι τα μέσα ενημέρωσης «ψευδών ειδήσεων» είχαν «πει ψέματα και είχαν παραποιήσει εντελώς τα γεγονότα». Είπε ότι ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ και άλλοι στρατιωτικοί αξιωματούχοι θα παραχωρήσουν μια «ενδιαφέρουσα και αδιάψευστη» συνέντευξη Τύπου την Πέμπτη στο Πεντάγωνο «προκειμένου να αγωνιστούμε για την αξιοπρέπεια των μεγάλων Αμερικανών πιλότων μας».

Η δήλωση αυτή έλαβε χώρα καθώς το Ισραήλ και το Ιράν φάνηκε για δεύτερη ημέρα να τηρούν την εύθραυστη εκεχειρία για την οποία μεσολάβησε ο Τραμπ αυτή την εβδομάδα, τη 12η ημέρα του πολέμου.

Μιλώντας στη Χάγη, όπου συμμετείχε σε σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ την Τετάρτη, ο Τραμπ δήλωσε για τα πλήγματα: «Ήταν πολύ σοβαρά. Ήταν εξολόθρευση». Είπε επίσης ότι πιθανώς θα επιδιώξει τη δέσμευση του Ιράν να τερματίσει τις πυρηνικές φιλοδοξίες του στις συνομιλίες της επόμενης εβδομάδας. Το Ιράν όμως δεν έχει αναγνωρίσει τέτοιες διαπραγματεύσεις.

Ωστόσο, ο Αμερικανός απεσταλμένος για τη Μέση Ανατολή Στιβ Γουίτκοφ δήλωσε στο αμερικανικό δίκτυο NBC ότι έχει υπάρξει άμεση και έμμεση επικοινωνία μεταξύ των χωρών.

Η δήλωση του Ράτκλιφ, ο οποίος διορίστηκε από τον Τραμπ, ανέφερε ότι η CIA έχει «νέες πληροφορίες από μια ιστορικά αξιόπιστη και ακριβή πηγή/μέθοδο ότι αρκετές βασικές πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν καταστράφηκαν και θα πρέπει να ξαναχτιστούν κατά τη διάρκεια ετών».

Η διευθύντρια της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών Τούλσι Γκάμπαρντ τάχθηκε επίσης υπέρ της εκτίμησης του Τραμπ σχετικά με τις ζημιές στις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις. «Αν οι Ιρανοί επέλεγαν να ξαναχτίσουν, θα έπρεπε να ξαναχτίσουν εξ ολοκλήρου και τις τρεις εγκαταστάσεις (Νατάνζ, Φορντό, Ισφαχάν), κάτι που πιθανότατα θα έπαιρνε χρόνια για να γίνει», έγραψε στο Χ.

Σημειώνεται ότι στην αμερικανική επιχείρηση συμμετείχαν 125 στρατιωτικά αεροσκάφη, με στόχο τις τρεις κύριες ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις.

Νέες δορυφορικές εικόνες δείχνουν έξι κρατήρες γύρω από δύο σημεία εισόδου στο Φορντό, ενώ παρόμοιοι κρατήρες εντοπίστηκαν και στο Ισφαχάν. Αλλά δεν είναι σαφές αν οι πυρηνικές εγκαταστάσεις που βρίσκονται βαθιά στο υπέδαφος εξαλείφθηκαν.

Την Τρίτη διέρρευσε στα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης έκθεση της Υπηρεσίας Πληροφοριών Άμυνας του Πενταγώνου, στην οποία εκτιμάται ότι οι αμερικανικοί βομβαρδισμοί καθυστέρησαν το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν «μόνο λίγους μήνες». Σύμφωνα με το BBC, αξιωματούχοι προειδοποίησαν ότι πρόκειται για μια πρώιμη αξιολόγηση που μπορεί να αλλάξει καθώς προκύπτουν περισσότερες πληροφορίες. Οι ΗΠΑ διαθέτουν 18 υπηρεσίες πληροφοριών, οι οποίες ενίοτε συντάσσουν αντικρουόμενες εκθέσεις ανάλογα με την αποστολή και τον τομέα εμπειρογνωμοσύνης τους.

Ο επικεφαλής του Παρατηρητηρίου του ΟΗΕ για τα πυρηνικά, Ραφαέλ Γκρόσι, δήλωσε την Τετάρτη ότι υπάρχει πιθανότητα η Τεχεράνη να μετακίνησε μεγάλο μέρος του εξαιρετικά εμπλουτισμένου ουρανίου της αλλού, καθώς δέχθηκε επίθεση. Ωστόσο, ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Esmail Baghaei δήλωσε στο Al Jazeera την Τετάρτη: «Οι πυρηνικές μας εγκαταστάσεις έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές, αυτό είναι σίγουρο». Δεν έδωσε όμως περαιτέρω λεπτομέρειες.

Σε έκθεση της Ισραηλινής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας αναφέρεται ότι το χτύπημα στο Φορντό «κατέστρεψε την κρίσιμη υποδομή της εγκατάστασης». Οι ζημιές σε όλες τις τοποθεσίες, σύμφωνα με την έκθεση, έφεραν το χρονοδιάγραμμα του Ιράν για την κατασκευή πυρηνικών όπλων κατά "πολλά χρόνια" προς τα πίσω.

Ωστόσο, ο Mehdi Mohammadi, σύμβουλος του προέδρου του ιρανικού κοινοβουλίου, δήλωσε λίγο μετά τα αμερικανικά πλήγματα ότι «δεν προκλήθηκαν μη αναστρέψιμες ζημιές» στο Φορντό. Το Ιράν υποστηρίζει εδώ και καιρό ότι το πυρηνικό του πρόγραμμα είναι ειρηνικό. Οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών έχουν αναφέρει στο παρελθόν ότι η Τεχεράνη δεν κατασκευάζει ενεργά ατομικά όπλα.

