Ισραήλ: Διεθνείς αντιδράσεις για την επιδρομή στο Αλ-Ακσα

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι το Ισραήλ επιδιώκει την επικράτηση της ηρεμίας μετά τις συγκρούσεις της χθεσινής νύκτας ανάμεσα στην αστυνομία και μουσουλμάνους πιστούς στο τέμενος Αλ-Ακσα στην ανατολική Ιερουσαλήμ.

Βίαια επεισόδια ξέσπασαν τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη ανάμεσα στην ισραηλινή αστυνομία και πιστούς μέσα στο ισλαμικό τέμενος αλ Άκσα, τον τρίτο ιερότερο τόπο λατρείας του ισλάμ, εγείροντας ανησυχία για την περαιτέρω κλιμάκωση των εντάσεων καθώς φέτος συμπίπτουν το Ραμαζάνι, το εβραϊκό και το χριστιανικό Πάσχα.

Ο Αραβικός Σύνδεσμος συνεδριάζει εκτάκτως σήμερα έπειτα από αίτημα της Ιορδανίας, θεματοφύλακα των μουσουλμανικών ιερών τόπων της Ιερουσαλήμ

«Η ακραία προσέγγιση που διέπει την πολιτική της ισραηλινής κυβέρνησης θα οδηγήσει σε εκτεταμένες συγκρούσεις με τους Παλαιστίνιους, αν δεν αντιστραφεί», τόνισε ο γενικός γραμματέας του Αραβικού Συνδέσμου Άχμεντ Αμπού Γάιτ.

More footage out of Al-Qibli prayer hall in Al-Aqsa Mosque compound as Israeli forces use tear gas and sound bombs against worshippers. This has become an annual Ramadan ritual. pic.twitter.com/vOcvAJaWYJ