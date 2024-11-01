Τα στρατεύματα της 3ης Ταξιαρχίας αντιμετώπισαν τρομοκράτες και εξάλειψαν απειλές για τις ισραηλινές κοινότητες στο νότιο Λίβανο, αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους οι IDF.

«Οι καλύτεροι μας άνθρωποι έπεσαν εδώ, αλλά εμείς σηκώσαμε το κεφάλι ψηλά και συνεχίσαμε να πολεμάμε και να είμαστε προσηλωμένοι στην αποστολή», δήλωσε ο διοικητής του 89ου Τάγματος,

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, τις τελευταίες εβδομάδες, η Ομάδα Μάχης 3ης Ταξιαρχίας, υπό τη διοίκηση της 91ης Μεραρχίας, διεξάγει περιορισμένες, τοπικές, στοχευμένες επιδρομές στο νότιο Λίβανο. «Τα στρατεύματα αντιμετώπισαν και εξουδετέρωσαν δεκάδες τρομοκράτες, εντόπισαν εκατοντάδες όπλα και διέλυσαν τρομοκρατικές υποδομές», σημειώνουν ενδεικτικά.

Πρόσθεσαν πως την περασμένη εβδομάδα (Παρασκευή), κατά τη διάρκεια επιχείρησης 5 έφεδροι από 89ο εφεδρικό τεθωρακισμένο τάγμα έπεσαν στη μάχη. Πρόκειται για τους Dan Maori, Alon Safrai, Omri Lotan , Guy Idan και Tom Segal. Οι ισραηλινός στρατός εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες και σημείωσε πως στο ίδιο περιστατικό τραυματίστηκαν άλλοι 19 στρατιώτες. «Μετά από μια περίπλοκη εκκένωση υπό πυρά, τα στρατεύματα συνέχισαν τις αποστολές τους στην περιοχή.», ανέφερε ενδεικτικά.

Πηγή: skai.gr

