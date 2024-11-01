ΝΥΤ: Εντολή για χτύπημα στο Ισραήλ έδωσε ο Χαμενεΐ

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ διέταξε τον στρατό να προετοιμαστεί για νέα επίθεση κατά του Ισραήλ, σύμφωνα με ρεπορτάζ των New York Times, ενώ ανώτεροι Ιρανοί αξιωματούχοι προειδοποίησαν για «σκληρές» και «αδιανόητες» απαντήσεις στα πλήγματα του Ισραήλ σε ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις.



Το ρεπορτάζ, που επικαλείται τρεις Ιρανούς αξιωματούχους, ανέφερε ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν έλαβε την απόφαση τη Δευτέρα, αφότου εξέτασε έκθεση ανώτερων διοικητών του στρατού σχετικά με την έκταση της ζημιάς που προκλήθηκε από τα ισραηλινά πλήγματα της περασμένης εβδομάδας στις ιρανικές δυνατότητες παραγωγής πυραύλων και στα συστήματα αεράμυνας, στις κρίσιμες ενεργειακές υποδομές και σε κεντρικό λιμάνι.

Πηγή: skai.gr

Λέγεται ότι ο Χαμενεΐ είπε στους συνεργάτες του ότι το εύρος των πρωτοφανών επιδρομών αντιποίνων του Ισραήλ της 26ης Οκτωβρίου ήταν «πολύ μεγάλο για να αγνοηθεί».Οι τρεις πηγές ανέφεραν ότι οι διοικητές του στρατού ετοίμαζαν μια λίστα με δεκάδες στόχους μέσα στο εβραϊκό κράτος, αλλά ότι η επίθεση θα συμβεί πιθανότατα μετά τις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ στις 5 Νοεμβρίου. Στην Τεχεράνη ανησυχούν ότι οι πρόσθετες εντάσεις στην περιοχή θα μπορούσαν να ενισχύσουν πολιτικά τον τέως πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ έναντι της Δημοκρατικής Κάμαλα Χάρις. Tην Πέμπτη, δύο ισραηλινές πηγές δήλωσαν στην αμερικανική ειδησεογραφική ιστοσελίδα Axios ότι οι ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες ετοιμάζονται για επίθεση τις επόμενες ημέρες. Οι πηγές ανέφεραν ότι η επίθεση αναμένεται να πραγματοποιηθεί «με τη χρήση μεγάλου αριθμού drones και βαλλιστικών πυραύλων».Το βράδυ της Πέμπτης, οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν ότι τα συστήματα εναέριας άμυνας αναχαίτισαν δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη που πλησίασαν το έδαφος της χώρας «από τα ανατολικά», μια φράση που χρησιμοποιεί ο στρατός για να αναφερθεί στο Ιράκ.Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Καρίν Ζαν Πιέρ προειδοποίησε την Τετάρτη την Ισλαμική Δημοκρατία να μην απαντήσει στις αεροπορικές επιδρομές του Ισραήλ στις 26 Οκτωβρίου.Εάν η Τεχεράνη επιλέξει να το πράξει, «οι Ηνωμένες Πολιτείες θα είναι στη διάθεση του Ισραήλ για να το βοηθήσουν στην άμυνά του», διεμήνυσε. Τα σχόλιά της απηχούν εκείνα του εκπροσώπου του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών Μάθιου Μίλερ, ο οποίος τόνισε την Τετάρτη ότι το Ιράν «δεν πρέπει να απαντήσει».Το δίκτυο CNN επικαλέστηκε την Τετάρτη μια «υψηλόβαθμη» ιρανική ανώνυμη πηγή που δήλωσε ότι η Τεχεράνη θα δώσει σύντομα μια «σημαντική και οδυνηρή» απάντηση. «Η απάντηση της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν στην επιθετικότητα του Σιωνιστικού καθεστώτος θα είναι οριστική και οδυνηρή», είπε η πηγή, προσθέτοντας ότι η επίθεση πιθανότατα θα πραγματοποιηθεί πριν από τις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ.Την 1η Οκτωβρίου, το Ιράν εκτόξευσε 180 βαλλιστικούς πυραύλους στο Ισραήλ στο δεύτερο άμεσο χτύπημα στο εβραϊκό κράτος. Ενώ οι περισσότεροι αναχαιτίστηκαν, μια βάση της ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας υπέστη ζημιές.Απαντώντας στις 26 Οκτωβρίου, μαχητικά αεροσκάφη της IAF (ισραηλινή πολεμική αεροπορία) έπληξαν 20 τοποθεσίες στο Ιράν, σε αλλεπάλληλες επιθέσεις, καταστρέφοντας σύμφωνα με πληροφορίες την αεράμυνά του και υποβαθμίζοντας τη δυνατότητα κατασκευής πυραύλων. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα ισραηλινά πλήγματα κατέστρεψαν επίσης πολλαπλά συστήματα ραντάρ που απαιτούνται για την καθοδήγηση των βαλλιστικών πυραύλων της Ισλαμικής Δημοκρατίας.Αρχικά, η Τεχεράνη επιχείρησε να υποβαθμίσει την ισραηλινή επίθεση, με τον Χαμενεΐ να λέει ότι τα πλήγματα δεν πρέπει «ούτε να υπερβάλλονται ούτε να υποβαθμίζονται». Από την πλευρά του το Τελ Αβίβ έχει δεσμευτεί σε μια «ισχυρή απάντηση» σε περίπτωση που η Τεχεράνη επιλέξει να εξαπολύσει επίθεση στο εβραϊκό κράτος για τρίτη φορά.«Εάν το Ιράν κάνει το λάθος να εκτοξεύσει άλλο ένα πυραυλικό μπαράζ στο Ισραήλ, θα ξέρουμε και πάλι πώς να φτάσουμε στο Ιράν, με δυνατότητες που δεν χρησιμοποιήσαμε καν αυτή τη φορά, και να χτυπήσουμε πολύ, πολύ σκληρά τόσο στις δυνατότητές του όσο και στις εγκαταστάσεις που αφήσαμε στην άκρη προς το παρόν», προειδοποίησε την Τρίτη ο αρχηγός του επιτελείου των αμυντικών δυνάμεων του Ισραήλ, υποστράτηγος Χέρτσι Χαλέβι, αφήνοντας υπαινιγμούς για τις πετρελαϊκές, αλλά και τις πυρηνικές εγκαταστάσεις της Τεχεράνης.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.