Halloween - ΗΠΑ: Δύο νεκροί από πυροβολισμούς στο Ορλάντο 

Σκηνές τρόμου διαδραματίστηκαν τη νύχτα της 31ης Οκτωβρίου στο κέντρο του Ορλάντο των ΗΠΑ, σε περιοχή με νυχτερινά κλαμπ, όταν ένας 17χρονος άνοιξε πυρ εναντίον πλήθους στους εορτασμούς για το Halloween.

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 6 τραυματίστηκαν από τα πυρά, σύμφωνα με την αστυνομία ενώ ο νεαρός ύποπτος ταυτοποιήθηκε ως ο 17χρονος Jalen Dwayne Edgar, σεσημασμένος για μεγάλη κλοπή το 2023 και συνελήφθη.

Τα κίνητρά του δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστά.

Οι ηλικίες των θυμάτων κυμαίνονται από 19 έως 39 ετών.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Περιφερειακό Ιατρικό Κέντρο του Ορλάντο (ORMC) και η κατάσταση της υγείας τους κρίνεται σταθερή, σύμφωνα με την αστυνομία.

UPDATE: The Orlando Police Department has released video footage capturing the shooting incident in Downtown Orlando, along with the arrest of the suspect, Jaylen Dwayne Edgar.



See our previous post on Facebook for additional information: https://t.co/nWlMTFlNEz pic.twitter.com/37adF1Bxzb — Orlando Police (@OrlandoPolice) November 1, 2024

Ο 17χρονος άνοιξε πυρ δύο φορές περίπου στη 01:00 τα ξημερώματα τοπική ώρα (07:00 ώρα Ελλάδος) με διαφορά λίγων λεπτών, ενώ εκατοντάδες κόσμου διασκέδαζε ντυμένοι με τα κοστούμια του Halloween.

Η αστυνομία έσπευσε στο σημείο έπειτα από αναφορές για πυροβολισμούς στο Σέντραλ Μπούλβαρντ και στην Όραντζ Άβενιου και σε λίγα λεπτά, αστυνομικοί είδαν δεύτερο επεισόδιο με πυροβολισμούς νότια της Ουάσινγκτον Στριτ στην Όραντζ, αναφέρει το αστυνομικό τμήμα του Ορλάντο σε ανακοίνωση που εξέδωσε.

Η αστυνομία δεν είδε τον Edgar να μπαίνει σε κανένα κλαμπ όταν έφτασε στο κέντρο του Ορλάντο και πιστεύεται ότι είναι ο μόνος ύποπτος.

Ήταν οπλισμένος με πιστόλι.

OH MY GOD 🙏 #BREAKING 🚨



MULTIPLE INJURED IN #FLORIDA MASS SHOOTING#Orlando police swarmed downtown after reports of a mass #shooting while hundreds of people were celebrating #Halloween . pic.twitter.com/sVaLFfxVCn — Vicky Gurjar (@VeekeshGujjar) November 1, 2024

Το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια των εορτασμών σε κεντρικές λεωφόρους της πόλης, ενώ πανικόβλητο το πλήθος έτρεχε να κρυφτεί.

Σχεδόν 100 αστυνομικοί περιπολούσαν στο κέντρο της πόλης την ώρα του πυροβολισμού και πλέον η αστυνομία σχεδιάζει αυξημένες περιπολίες στο κέντρο της πόλης αυτό το Σαββατοκύριακο.

